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Yaşam

Bayram tatilini doğayla iç içe geçirmek isteyenler Gölcük Tabiat Parkı'nı tercih etti

Ramazan Bayramı tatilini değerlendirmek için Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı'na gelenler, doğayla iç içe vakit geçirdi.

Zafer Göder  | 11.04.2024 - Güncelleme : 11.04.2024
Bayram tatilini doğayla iç içe geçirmek isteyenler Gölcük Tabiat Parkı'nı tercih etti Fotoğraf: Zafer Göder/AA

Bolu

Kent merkezine 13 kilometre uzaklıktaki tabiat parkı, bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğradı.

Başta Ankara ve İstanbul olmak üzere Türkiye'nin birçok şehrinden Gölcük'e gelenler nedeniyle tabiat parkı yolunda araç kuyruğu oluştu. Yoğunluk nedeniyle bazı araçlarını yol kenarlarına bırakıldığı ve ziyaretçilerin yollarına yürüyerek devam ettiği görüldü.

Tabiat parkına gelenler göl çevresinde yürüyüş yaparak, bisiklet sürerek, belirlenen alanlarda piknik yaparak doğayla iç içe olmanın tadını çıkardı.

Sakarya'dan gelen Adnan Keskin, tabiat parkının bu kadar kalabalık olacağını beklemediklerini söyledi.

Gölcük'e daha önce de geldiklerini ancak böyle bir kalabalıkla karşılaşmadıklarını aktaran Keskin, "Yol uzun sürdü, kuyrukta bekledik. Sabrettik ve geldik." dedi.

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