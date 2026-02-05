Dolar
Yaşam

Bolu'da özel öğrencilerden "Bayrak Sevgisi" koreografisi

Bolu Emine Mehmet Baysal Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri, velileri ve öğretmenleri, "Bayrak Sevgisi" temalı koreografi hazırladı.

Zafer Göder  | 05.02.2026 - Güncelleme : 05.02.2026
Bolu'da özel öğrencilerden "Bayrak Sevgisi" koreografisi

Bolu

Okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, özel öğrenciler ve aileleri, Türk bayrağına duydukları sevgi ve bağlılığı müzikli gösteriyle ifade etti.

Öğretmenler rehberliğinde hazırlanan programda, okul öğretmenleri ve veliler ellerindeki renkli kartonlarla sıraya geçen çocuklarının arkasından yürüdü.

Burada sıraya geçen veliler ve öğretmenler, kartonlarını sırayla açarak Türk bayrağı oluşturdu.

Etkinlik, öğrencilerin Türk bayrağı bağlı balonları gökyüzüne bırakmasıyla sona erdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
