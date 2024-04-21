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Bolu'da iki panelvan çarpıştı, 3'ü ağır 15 kişi yaralandı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, iki panelvanın çarpışması sonucu 3'ü ağır 15 kişi yaralandı.

Mehmet Emin Gürbüz, Rahman Topçu  | 21.04.2024 - Güncelleme : 21.04.2024
Bolu'da iki panelvan çarpıştı, 3'ü ağır 15 kişi yaralandı

Bolu

Eskişehir'den gezmeye gelen 12 üniversite öğrencisini taşıyan M.O.T. yönetimindeki 26 ADA 391 plakalı panelvan, Mudurnu istikameti Taşkesti beldesi Tosunlar köyü mevkisinde B.Ö. idaresindeki 14 NA 464 plakalı panelvanla çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada araçlardaki 15 kişi yaralandı.

Yaralılar, Mudurnu Devlet Hastanesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

Tedavileri süren 14 NA 464 plakalı araçtaki 3 yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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