Dolar
32.46
Euro
34.62
Altın
2,391.20
ETH/USDT
3,164.80
BTC/USDT
65,130.00
BIST 100
9,693.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, Kayseri’de “Erciyes Dağı, Tekir Yaylası ve Çevresi Karbon Yutak Alan Ağaçlandırması Töreni”nde konuşuyor.
logo
Gündem

Moritanya Dışişleri Bakanı Merzuk: Türkiye'deki doğal kaynaklar ve yeşil hidrojen Moritanya için çok önemli

Moritanya Dışişleri Bakanı Muhammed Salim Merzuk, Türkiye'deki doğal kaynaklar, doğal gaz, yenilenebilir enerji ve yeşil hidrojenin ülkesi için çok önemli olduğunu söyledi.

Muhammet Nazım Taşcı  | 21.04.2024 - Güncelleme : 21.04.2024
Moritanya Dışişleri Bakanı Merzuk: Türkiye'deki doğal kaynaklar ve yeşil hidrojen Moritanya için çok önemli Fotoğraf: Murat Gök/AA

İstanbul

Merzuk, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliği'ndeki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Bakan Merzuk, çok hassas bir dönemde hem bölgesel hem uluslararası düzeydeki gelişmeleri ele almak için bir araya geldiklerini belirterek, "Bugünkü toplantımız çok önemliydi, ikili ilişkilerimiz üzerinde durduk." dedi.

Türkiye ile savunma, güvenlik, ulaştırma, sağlık, eğitim, tarım ve hayvancılık gibi çeşitlilik arz eden alanlarda ilişkilere sahip olduklarını ve bugün bu konuları ele aldıklarını dile getiren Merzuk, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Gazvani ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki ilişkilerin mükemmel olduğunu kaydetti.

Merzuk, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artma eğiliminde olduğuna dikkati çekerek, Fidan ile ilişkilerin her yönünü nasıl pekiştireceklerini görüştüklerini söyledi.

Türkiye'nin birçok alanda gelişmiş ve büyük imkanlara sahip olmasının ülkesi için çok önemli olduğunu vurgulayan Merzuk, "Türkiye'deki doğal kaynaklar, doğal gaz, yenilenebilir enerji ve yeşil hidrojen Moritanya için çok önemli." dedi.

Merzuk, iki ülke arasında Karma Ekonomi Komitesinin toplanması konusunda mutabık kalındığını, en kısa sürede bunun gerçekleştirileceğini belirtti.

Afrika Birliği ile Türkiye arasında koordinasyon vurgusu

Türkiye'nin Moritanya'yı desteklediğine dikkati çeken Merzuk, ülkesinin Afrika Birliği (AfB) Dönem Başkanı olduğunu ve Fidan ile görüşmesinde bu konunun da ele alındığını aktardı.

Merzuk, Afrika Birliği bünyesinde uluslararası alanda barışa katkıda bulunmak, ekonomik entegrasyonu sağlamak ve kapsamlı kalkınmayı gerçekleştirmek gibi hedefleri olduğuna işaret ederek, Türkiye ile bu konularda koordinasyon yapmak istediklerini vurguladı.

Afrika Birliği ile Türkiye arasındaki ortaklığın gelişmesi için çalışmak istediklerini dile getiren Merzuk, Fidan ile Sahel bölgesinin de ele alındığını belirtti.

Merzuk, Sahel bölgesinin çeşitli krizlerle karşı karşıya olduğuna ve buradaki durumun karmaşık hal aldığına işaret ederek, karşı karşıya kalınan tehdit ve sınamaların yerel çabalarla ve Türkiye gibi kardeş ülkelerle üstesinden gelebileceklerini söyledi.

"Gazze'de insani dram yaşanıyor"

İşgal altındaki Filistin topraklarında yaşananlardan kaygı duyduklarının altını çizen Merzuk, "İsrail işgal ordusu katliam yapıyor ve Gazze'de insani dram yaşanıyor." dedi.

Merzuk, Gazze'de ateşkesin sağlanması, insani yardımların Gazze'ye girişine izin verilmesi ve daimi barışın sağlanmasını istediklerini vurguladı.

Bakan Merzuk, son olarak Müslüman karşıtlığı (İslamofobi) sorununa dikkati çekerek, bunun çok önemli bir mesele olduğunu belirtti ve bu alandaki çalışmalarından ötürü Türkiye'ye teşekkür etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Moritanya Dışişleri Bakanı Merzuk: Türkiye'deki doğal kaynaklar ve yeşil hidrojen Moritanya için çok önemli
Türkiye’nin Prag Büyükelçiliği girişimiyle Prag’da "Çek-Türk İşbirliği Parkı" yapılacak
Tokat'ta 4,1 büyüklüğünde deprem
Bakan Fidan: Cumhurbaşkanımızın Irak'ı ziyaretinde 20'den fazla anlaşmanın imzalanması için ön mutabakatlar tamamlandı
Mehmetçiğin destanlaştığı topraklara yurdun dört bir yanından ziyaretçiler geliyor

Benzer haberler

Moritanya Dışişleri Bakanı Merzuk: Türkiye'deki doğal kaynaklar ve yeşil hidrojen Moritanya için çok önemli

Moritanya Dışişleri Bakanı Merzuk: Türkiye'deki doğal kaynaklar ve yeşil hidrojen Moritanya için çok önemli

Bakan Fidan: Cumhurbaşkanımızın Irak'ı ziyaretinde 20'den fazla anlaşmanın imzalanması için ön mutabakatlar tamamlandı

Dışişleri Bakanı Fidan, Moritanya Dışişleri Bakanı Merzuk ile İstanbul'da görüşecek

Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ve AB Komisyonu Üyesi Varhelyi ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ve AB Komisyonu Üyesi Varhelyi ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Hollanda Başbakanı Rutte ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Hollanda Başbakanı Rutte ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Hollanda'yı ziyaret edecek

Dışişleri Bakanı Fidan, Hollanda'yı ziyaret edecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet