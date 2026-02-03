Dolar
43.49
Euro
51.43
Altın
4,922.65
ETH/USDT
2,323.40
BTC/USDT
78,747.00
BIST 100
13,907.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İstanbul Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı

İstanbul'da haftanın ikinci iş günü bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşanırken, Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 80'e kadar çıktı.

Ekip  | 03.02.2026 - Güncelleme : 03.02.2026
İstanbul Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı

Istanbul

Kentte ana arter, caddeler ve yollarda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Avrasya Tüneli'nde, Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde ve bağlantı yollarında araçlar güçlükle ilerliyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Tuzla'da başlayan yoğunluk Avrasya Tüneli girişine kadar ulaşıyor.

TEM Otoyolu'nda Sancaktepe'de yoğunlaşan trafik, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar devam ediyor.


Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametindeki trafik Ataşehir'de başlayıp köprü girişine kadar uzanıyor. Şile Otoyolu'nda Altunizade'den Ümraniye'ye kadar araçlar ağır ilerliyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yoluda Yenibosna bölgesinde Ankara istikametinde yoğunluk yaşanıyor.

TEM Otoyolu'nda Ankara istikametinde Gaziosmanpaşa'dan Seyrantepe'ye kadar trafik ağır seyrediyor.

Öte yandan, vatandaşlar tramvay, metro, otobüs ve metrobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu. Zincirlikuyu, Cevizlibağ, Uzunçayır ve Altunizade gibi aktarma merkezlerinde yoğunluk gözlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik Haritası'na göre trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 60, Anadolu Yakası'nda yüzde 80 ve kent genelinde yüzde 69 olarak ölçüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'a gitti
Bazı illerde soğuk hava ve kar etkili oluyor
Bolu Dağı'nda kar yağıyor
Kırklareli'nde olumsuz hava şartları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime ara verildi
Türkiye ve dünya gündemi
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

İstanbul Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı

İstanbul Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 81'e kadar çıktı

İstanbul'da kuvvetli yağışın ardından dereden Boğaz'a çamur aktı

İstanbul için karla karışık yağmur ve kar uyarısı

İstanbul için karla karışık yağmur ve kar uyarısı
İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı yüzde 30 seviyesinin üzerine yükseldi

İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı yüzde 30 seviyesinin üzerine yükseldi
Başakşehir'de sanayi sitesinde çıkan yangın söndürüldü

Başakşehir'de sanayi sitesinde çıkan yangın söndürüldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet