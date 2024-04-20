Dolar
32.46
Euro
34.62
Altın
2,391.20
ETH/USDT
3,047.80
BTC/USDT
63,646.00
BIST 100
9,693.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çankırı'da etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bir caminin minaresi yıkıldı. Olay anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
logo
Gündem

Bolu'nun yüksek kesimlerinde nisanda kar etkili oldu

Mehmet Emin Gürbüz  | 20.04.2024 - Güncelleme : 20.04.2024
Bolu'nun yüksek kesimlerinde nisanda kar etkili oldu

Bolu

Bolu'nun yüksek kesimlerinde nisanda kar etkisini gösterdi.

Kent merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta bulunan Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan Kartalkaya bölgesi ile Sarıalan ve Aladağ yaylalarında sabah etkili olan sağanak, yerini kara bıraktı.

Beyaz örtüyle kaplanan bölgede kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye, Azerbaycan ile Ermenistan'ın 4 köyün iadesi konusunda uzlaşmasından memnun
Ankara'da sağanak ve kuvvetli fırtına etkili oluyor
Türkiye'de afet gönüllülerinin sayısı 1,5 milyona ulaştı
Bolu'nun yüksek kesimlerinde nisanda kar etkili oldu
Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Almanya Köln/Troisdorf sorumlusu İstanbul'da yakalandı

Benzer haberler

Bolu'nun yüksek kesimlerinde nisanda kar etkili oldu

Bolu'nun yüksek kesimlerinde nisanda kar etkili oldu

Kartalkaya'da tatilcilerin imdadına JAK timleri koştu

Bayram tatilinde Bolu'nun doğal güzelliklerini 139 bin 623 kişi ziyaret etti

Kars'ta nisanda kar etkili oldu

Kars'ta nisanda kar etkili oldu
Bayram tatilinden dönenler Anadolu Otoyolu'nda akıcı yoğunluk oluşturuyor

Bayram tatilinden dönenler Anadolu Otoyolu'nda akıcı yoğunluk oluşturuyor
Bayram tatilini doğayla iç içe geçirmek isteyenler Gölcük Tabiat Parkı'nı tercih etti

Bayram tatilini doğayla iç içe geçirmek isteyenler Gölcük Tabiat Parkı'nı tercih etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet