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Kurumsal Haberler

AA'nın 103'ncü kuruluş yıl dönümü su altında açılan pankartla kutlandı

İzmir'in gözde dalış noktalarından Karaburun ilçesinde dalış eğitmenleri, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla "anı dalışı" gerçekleştirdi.

Mahmut Serdar Alakuş  | 06.04.2023 - Güncelleme : 06.04.2023
AA'nın 103'ncü kuruluş yıl dönümü su altında açılan pankartla kutlandı Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş/AA

İzmir

Ege'de su altı güzellikleriyle ve yapay resifleriyle her yıl binlerce dalış meraklısını ağırlayan Karaburun'da dalış eğitmenleri Hamdullah Aras ile Okan Turhan, su altında "Anadolu Ajansının 103. kuruluş yıl dönümünü kutlarız" yazılı pankart açtı.

27 metre derinliğe yapılan dalışta pankart açıldığı sırada bir akya sürüsünün geçişi de görüntülendi.

Karaburun Dalış Merkezi sahibi ve dalış eğitmeni Hamdullah Aras, habercilik anlamında ciddi işler ortaya koyan AA'nın su altı turizmi ve ekosistemiyle ilgili çalışmalarla bu konudaki farkındalığın artmasına önemli katkı sağladığını söyledi.

Israrlı haberlerle son dönemde özellikle hayalet ağlar ve deniz temizliği konusunda olumlu gelişmeler kaydedildiğine işaret eden Aras, dalgıçlar olarak bu anlamlı gün için özel bir dalış yapmaya karar verdiklerini dile getirdi.

Aras, "Biz de Anadolu Ajansının kuruluşunu farklı bir şekilde kutlamak istedik. Su altında kutlama pankartı açtık. Dalışımız sırasında akya sürüsüyle karşılaştık. Güzel bir dalış oldu." ifadelerini kullandı.


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