Dolar
43.37
Euro
51.38
Altın
4,986.40
ETH/USDT
2,960.00
BTC/USDT
89,656.00
BIST 100
12,992.71
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Balıkesir'de 5,1 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 00.24'te 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ekip  | 24.01.2026 - Güncelleme : 24.01.2026
Balıkesir'de 5,1 büyüklüğünde deprem Fotoğraf: Murat Seyman/AA

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 5,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 11,04 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Deprem Bursa, İzmir, Yalova ve Kütahya'da da hissedildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Sındırgı ilçemizde 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. AFAD ve ilgili kurumlarımız tarafından saha taramaları devam etmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

AFAD'ın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 00.24'te meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Merkez üssü Balıkesir Sındırgı olan ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabb'im ülkemizi her türlü afetten muhafaza etsin." ifadelerine yer verdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Balıkesir Sındırgı'da 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AFAD ve ilgili kurumlarımız saha taramalarını sürdürmektedir. Rabb'im ülkemizi her türlü afetten korusun." dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, depremden etkilenen vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, şunları kaydetti:

"İlgili tüm kurum ve birimlerimiz, kendi görev ve sorumluluk alanlarında saha tarama ve durum tespit çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Vatandaşlarımızdan, resmi kurumlarımızın yapacağı açıklamaları ve teyitli bilgileri takip etmelerini, doğruluğu teyit edilmemiş paylaşımlara itibar etmemelerini önemle rica ediyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Balıkesir'de 5,1 büyüklüğünde deprem
İBB'ye ait kreşteki darp ve istismar iddialarına yönelik soruşturmada 1 şüpheli tutuklandı
Sahipsiz köpeklerden kaçarken yaralanan kişinin tedavisi sürüyor
İstanbul'un bazı ilçelerinde sis etkili oluyor
Hatay'da lastik deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Balıkesir'de 5,1 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'de 5,1 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 2020'deki depremin ardından 69 okul eğitime kazandırıldı

Deprem riskine karşı zemin ve üstyapı analizini raporlayan sistem geliştirildi

Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 4,1 ve 4,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi

Balıkesir'de 4,1 ve 4,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi
Balıkesir'de 4,5 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'de 4,5 büyüklüğünde deprem
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet