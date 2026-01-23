Dolar
İstanbul Valisi Davut Gül, "Gönülden Bir Öğün" projesinin tanıtım toplantısında konuşuyor.
Kurumsal Haberler, AA Yılın Kareleri 2025

KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Oflaz AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Ali Oflaz, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Orhan Kuzu, Yusuf Korkmaz  | 23.01.2026 - Güncelleme : 23.01.2026
KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Oflaz AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı Fotoğraf: Yusuf Korkmaz/AA

Karabük

Oflaz, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, yardım noktasında yoğunluk oluşturdu" fotoğrafını seçen Oflaz, "Portre"de ise Cem Özdel'in "Rastgeldi" fotoğrafından yana seçim yaptı.

"Haber" kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Mavi vatanımız", "Spor" kategorisinde Bünyamin Çelik'in "Statların dili" karelerine oy veren Oflaz, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Beytullah Eles'in "Göklerde bir kale", "Günlük Hayat" kategorisinde ise İsa Terli'nin "Dolunay sefası" fotoğraflarını oyladı.

Oflaz, zamanı durduran ve tarihe görsel olarak not düşen kareler arasından seçim yapmanın zor olduğunu belirterek, "Özellikle tarihe not düşmesini önemsediğimiz kareleri tercih ettim. Gazze'de yaşanan zulmü yansıtan fotoğraflar öncelikli oldu. Bu vesileyle foto muhabirlerini tebrik eder, çalışmada emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesi üzerinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

