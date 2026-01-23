Dolar
Gündem

İstanbul'un bazı ilçelerinde sis etkili oluyor

İstanbul'da bazı ilçelerde sis etkili oluyor.

Rüveyda Mina Meral, İbrahim Halil Aktürk  | 23.01.2026 - Güncelleme : 23.01.2026
İstanbul'un bazı ilçelerinde sis etkili oluyor Fotoğraf: Zekeriye Çelik/AA

İstanbul

Avrupa Yakası'nda Sultangazi, Arnavutköy, Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de sis etkisini gösteriyor.

Anadolu Yakası'nda ise Ümraniye'de sis etkili oluyor.

Sis nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi düştü, bazı yüksek katlı binaların da görünürlüğü azaldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
