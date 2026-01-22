Dolar
43.26
Euro
50.97
Altın
4,910.17
ETH/USDT
2,960.10
BTC/USDT
89,740.00
BIST 100
12,851.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kurumsal Haberler, AA Yılın Kareleri 2025

Karabük Valisi Çağatay, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Karabük Valisi Oktay Çağatay, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Orhan Kuzu, Yusuf Korkmaz  | 22.01.2026 - Güncelleme : 22.01.2026
Karabük Valisi Çağatay, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı Fotoğraf: Yusuf Korkmaz/AA

Karabük

Çağatay, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ve dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Vali Çağatay, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı", "Portre"de ise Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" karelerini seçti.

"Haber"de Khames Alrefi'nin "Tarihin şahidi" fotoğrafını oylayan Çağatay, "Spor"da tercihini Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek ailede başlar" karesinden yana kullandı.

"Doğal Yaşam ve Çevre"de Mustafa Kılıç'ın "Sürü" fotoğrafını tercih eden Çağatay, "Günlük Hayat" kategorisinde de Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" adlı fotoğrafına oy verdi.

Oylamanın ardından AA muhabirine açıklama yapan Vali Çağatay, 2012'den beri Anadolu Ajansı tarafından yürütülen çalışmayı takip ettiğini söyledi.

Vali sıfatıyla da AA’nın birçok fotoğraf oylamasına katıldığını ifade eden Çağatay, "Bu yılki fotoğraflar da hakikaten birbirinden kıymetli, güzel. Tabii bu fotoğraflarda insanın içini acıtan kareler de ne yazık ki görüyoruz. Onları da içim acıyarak değerlendirmek durumunda kaldım. Gazze'de yaşanan soykırım ne yazık ki tüm dünyada olduğu gibi özellikle ülkemizde çok ciddi yankı buldu. İnşallah bu tür acılar bir daha yaşanmaz ve biz de çok daha keyifli fotoğraflar görürüz. Ben kuruma ve çalışan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Sağ olunuz." dedi.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Eskişehir'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
İzmir'de hafif ticari araca çarpan iş makinesi yüklü tırın viyadükten düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından İBB kreşinde çocuğa taciz ve işkence iddiasına ilişkin açıklama
TİKA ile UNICEF Kamerun'da çocuklar için işbirliği protokolü imzaladı
Bakan Kurum: Ev Sahibi Türkiye Projesi'nde 2027 Mart ayında inşallah evlerimizi teslim etmeye başlayacağız
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Karabük Valisi Çağatay, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Karabük Valisi Çağatay, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Ünal AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Türk Tarih Kurumu Başkanı Özgen, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Türk Tarih Kurumu Başkanı Özgen, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
İstanbul'daki bazı foto muhabirleri, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

İstanbul'daki bazı foto muhabirleri, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet