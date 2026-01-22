Dolar
logo
Kurumsal Haberler, AA Yılın Kareleri 2025

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Zehra Tekeci Eser, Aynur Ekiz  | 22.01.2026 - Güncelleme : 22.01.2026
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı Fotoğraf: İsmail Aslandağ/AA

Ankara

Yavuz, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Portre" kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi" fotoğrafını tercih eden Yavuz, "Haber" kategorisinde Muhammed Abdullah Kurtar'ın "Her yerde","Spor" kategorisinde Orhan Çiçek'in "Zirvenin sahibi","Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Seyit Konyalı'nın "Desenli" ve "Günlük Hayat" kategorisinde Elif Öztürk'ün "Hava yolu" karesini seçti.

"İnsan haklarının, milletlerarası hukukun adeta eridiğini görüyorum burada"

Yavuz, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuğun yaşam mücadelesini gösteren fotoğrafa oy verdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, oylamaya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'de büyük bir dramın yaşandığını, insanların yanı sıra doğanın ve tüm canlıların etkilendiğini söyledi.

Bu dramın merkezinde en fazla çocukların, kadınların ve annelerin yer aldığını belirten Yavuz, tercihini kullandığı Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'ye ait fotoğrafa ilişkin şunları kaydetti:

"Bu fotoğrafta bir yandan anne şefkatini ve bir annenin hayata tutunma, evladını koruma arzusunu diğer yandan da kucağındaki evladına baktığımda dünyanın, özellikle Batı'nın düştüğü durumu görüyoruz. Hani insan hakları, hayvan hakları vardı, hani evrensel hukuk, milletlerarası hukuk vardı. Tüm bunların, o çocuk nasıl kilo kaybetmişse, erişmişse, o evrensel hukukun, insan haklarının, milletlerarası hukukun adeta eridiğini görüyorum burada. Sadece dilde kaldığını, halbuki varsa milletlerarası hukuk o kendisini burada göstermeliydi. Olmadığının resmini görüyoruz."

Yavuz, yarışmada yer alan fotoğraflarda emeği geçenlere teşekkür etti.

Oylama, 15 Şubat'a kadar devam edecek

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

