Dolar
43.30
Euro
50.86
Altın
4,868.29
ETH/USDT
2,945.90
BTC/USDT
88,994.00
BIST 100
12,620.14
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kurumsal Haberler, AA Yılın Kareleri 2025

Çankırı Valisi Çakırtaş, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Çankırı Valisi Hüseyin Çakırtaş, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Muhammed Kaygın  | 21.01.2026 - Güncelleme : 21.01.2026
Çankırı Valisi Çakırtaş, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Çankırı

Çakırtaş, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ve dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Vali Çakırtaş, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de zorla yerinden edilen Filistinliler topraklarına döndü", "Portre"de ise Mehmet Futsi'nin "Gizli yüz" karelerini seçti.


Gazze'de zorla yerinden edilen on binlerce Filistinlinin güneyden kuzeydeki topraklarına dönüşü başladı

"Haber"de Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" fotoğrafını oylayan Çakırtaş, "Spor"da tercihini Mustafa Hatipoğlu'nun "Kaptan" karesinden yana kullandı.


Kaptan - Türkiye - Slovenya

"Doğal Yaşam ve Çevre"de Bestami Bodruk'un "Can cana" fotoğrafını tercih eden Çakırtaş, "Günlük Hayat" kategorisinde de Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" adlı fotoğrafına oy verdi.



Süt Kuzusu - Tuncelili besiciler baharın müjdecisi oğlak ve kuzuları büyütme telaşında

Çakırtaş, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu, seçim yapmakta zorlandığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Savunma sanayisinden sosyal medyada Türk bayrağı paylaşımı
Elazığ'da Cip Barajı soğuk havanın etkisiyle dondu
Eğitim-öğretim yılının ilk yarısında 23 bin 227 okul kantini denetlendi
Dışişleri Bakanı Fidan, Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho ile görüştü
Meteoroloji’den bazı bölgeler için kar ve sağanak uyarısı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Çankırı Valisi Çakırtaş, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Çankırı Valisi Çakırtaş, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Çelenk, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Milli okçu Mete Gazoz ve teknik direktör Ergin, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Türkiye'nin UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Aybet, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Türkiye'nin UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Aybet, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Adana'da itfaiye ekipleri AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Adana'da itfaiye ekipleri AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Büyükelçi Hakan Çakıl, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Büyükelçi Hakan Çakıl, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet