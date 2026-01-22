Dolar
43.27
Euro
50.83
Altın
4,835.23
ETH/USDT
2,943.90
BTC/USDT
89,233.00
BIST 100
12,854.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul’da trafik yoğunluğu %83’e ulaştı. Cevizlibağ’dan yayındayız İstanbul’da trafik yoğunluğu %83’e ulaştı. Sefaköy’den yayındayız İstanbul’da trafik yoğunluğu %83’e ulaştı. Kavacık'tan yayındayız
logo
Kurumsal Haberler, AA Yılın Kareleri 2025

Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Fırat Taşdemir  | 22.01.2026 - Güncelleme : 22.01.2026
Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı Fotoğraf: Mehmet Ali Özcan/AA

Ankara

Arpaguş, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" ile Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında" fotoğraflarını seçen Arpaguş, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde, Harun Özalp'ın "Hareket zamanı" karesini oyladı.

"Spor" kategorisinde Arpad Kurucz'ın "Sevgi koridoru" fotoğrafını tercih eden Arpaguş, "Günlük Hayat" kategorisinde de Mahmoud Abu Hamda'nın "Umut" fotoğrafına oy verdi.

Arpaguş, "Gazze: Açlık" kategorisinde Mohammed Nassar'ın Gazze'ye havadan insani yardım malzemelerinin indirilmesini konu edinen fotoğrafına oy verirken, "Portre" kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un "Sarmanla sarılan" karesini seçti.

"O yıkıntıların arasında dahi bir umut ve barış özlemi her zaman görülüyor"

Fotoğraf oylamasının ardından değerlendirmelerde bulunan Arpaguş, dünyanın hızla adalet ve insan haklarından yoksun bir duruma evrildiğini söyledi.

Filistin'de insan hakları ihlallerinin sürdüğünü ve buna bir çarenin henüz bulunmadığını vurgulayan Arpaguş, "Bu konuda elimizden gelen desteği ve yardımı yapabildiğimiz ölçüde kardeşlerimize ulaşmanın gayreti içindeyiz. O yıkıntıların arasında dahi bir umut ve barış özlemi her zaman görülüyor. Bunun yanında milli ve manevi değerlerimizin üst düzeyde yaşanması, toplumumuzun birlik ve beraberliğine, birbirimize kol kanat germeye ne kadar ihtiyacımız olduğunu gösteren fotoğraflar gördüm. Bu beni mutlu etti." değerlendirmesinde bulundu.

Doğanın hızla tüketildiğine dikkati çeken Arpaguş, "Buradaki tercihimde yok edilmemiş ve orjinalitesini kaybetmemiş bir dünyaya her zaman ihtiyacımız olduğunu gördüm. Milli duygularımızı kabartan, başarılar elde eden sporcularımızla gurur duyuyoruz. Burada özellikle Toprak Razgatlıoğlu'nun ay yıldızlı bayrağı dalgalandırması gurur veriyor. Onu tercih ettim." ifadelerini kullandı.

Bir huzurevindeki yalnızlığı ifade eden kareyi seçtiğini anımsatan Arpaguş, genç nüfusun azalması ve yaşlı nüfusun artmasına işaret eden kareyi topluma ikaz anlamında algılamak gerektiğini belirtti.

Arpaguş, daha çok sevinç ve mutluluk karelerini gösteren bir dünya temennisinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Barış Kurulu Şartı imza töreninin ardından basına konuştu
İstanbul Valiliğinden İBB'ye ait kreşteki darp ve istismar iddialarına soruşturma
RTÜK'ten bir televizyon kanalı ve 2 dijital platforma ceza
İletişim Başkanı Duran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TÜGİK Genel Kurulundaki konuşmasına ilişkin paylaşım
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Burkay, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Ekşioğlu, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Ekşioğlu, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet