Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşuyor.
logo
Kurumsal Haberler, AA Yılın Kareleri 2025

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yıldırım, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Abdullah Sarica  | 23.01.2026 - Güncelleme : 23.01.2026
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yıldırım, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı Fotoğraf: Muhammed Abdullah Kurtar/AA

Ankara

Yıldırım, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Zulüm devam ediyor" fotoğrafını seçen Yıldırım, "Spor" kategorisinde Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek ailede başlar", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özgün Tiran'ın "Yeşilin sonu" ve "Günlük Hayat" kategorisinde Ömer Taha Çetin'in "Ay seferi" karesini seçti.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldığı anları gösteren fotoğrafı tercih eden Yıldırım, "Portre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Sarmanla sarılan" karesine oy verdi.

"Her bir fotoğraf çok değerli"

Genel Müdür Yıldırım, yaptığı açıklamada, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katılmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Her kategoride sanatsal değeri ve teknik kapasitesi yüksek fotoğraflar gördüğünü ifade eden Yıldırım, "Aslında fotoğrafları seçerken, ötekilere haksızlık yaptığımız düşüncesiyle oylarımızı kullandık çünkü her bir fotoğraf çok değerli. Arkasında ciddi birikim ve emek barındırıyor. Ama bunların içerisinde elbette birer tanesini seçmiş olduk." dedi.

Fotoğrafların haberin özeti mahiyetinde olduğunu belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Hatta bazı fotoğraflar var ki neredeyse bir yaşamı özetliyor. Bunu çeken gazeteciler bir yaşamı o kareye sığdırabilmişler. Onları tebrik ediyorum. Bu fotoğraf seçimini yaparken bir defa daha yıl içerisinde yaşanan hadiseleri tefekkür etme imkanı oldu. Bunların başında da Gazze'de yaşananlar geliyor. Ümit ediyorum bir sonraki yılın iyi fotoğraflar kategorisinde Gazze'ye ait acı anılar olmaz. Ben emeği geçenleri tebrik ediyorum. Özellikle Anadolu Ajansının bu konuya verdiği önemi ve bu geleneksel hale getirdiği fotoğraf seçimini de önemsediğimi ifade etmek istiyorum."

Oylama, 15 Şubat'a kadar devam edecek

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

