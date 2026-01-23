Dolar
Gündem

İBB'ye ait kreşteki darp ve istismar iddialarına yönelik soruşturmada 1 şüpheli tutuklandı

Eyüpsultan'da, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı kreşte çocukların darp ve istismara uğradığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada 1 şüpheli tutuklandı.

Zeynep Yeşildal  | 23.01.2026 - Güncelleme : 23.01.2026
İBB'ye ait kreşteki darp ve istismar iddialarına yönelik soruşturmada 1 şüpheli tutuklandı

İstanbul

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB'ye bağlı Eyüpsultan'da faaliyet gösteren kreşte çocuklara darp ve istismar iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada, 4 şüphelinin mevcutlu olarak adliyeye getirilmesi talimatı verildi.

Bu kapsamda adliyeye götürülen şüphelilerin savcılıkta ifadeleri alındı.

Savcılık ifadesinin ardından spor hocası olan bir şüpheli tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Öğretmen olan 3 şüpheli ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle hakimliğe gönderildi.

Sulh ceza hakimliği, bir şüphelinin çocuğa karşı "cinsel saldırı" suçundan tutuklanmasına karar verdi. Diğer 3 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Öte yandan, İBB'den yapılan açıklamada, konuyla ilgili İBB Teftiş Kurulu tarafından da soruşturma başlatıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Yapılan titiz incelemelerde, kamera görüntülerinde iddiaları destekleyen herhangi bir bulguya rastlanmamakla birlikte soruşturmanın selameti açısından ilgililer görevlerinden uzaklaştırılmıştır. Süreç kapsamında başlatılan idari inceleme ve teftiş çalışmaları devam etmekte olup, ortaya çıkacak sonuçlar kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır."

İBB'ye ait kreşteki darp ve istismar iddialarına yönelik soruşturmada 1 şüpheli tutuklandı
