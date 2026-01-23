Dolar
Gündem

Sahipsiz köpeklerden kaçarken yaralanan kişinin tedavisi sürüyor

Ankara'nın Mamak ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısından kaçarken düşerek kolu kırılan Yasin Arslantaş'ın tedavisi sürüyor.

Fatma Nur Candan  | 23.01.2026 - Güncelleme : 23.01.2026
Sahipsiz köpeklerden kaçarken yaralanan kişinin tedavisi sürüyor Fotoğraf: Fatih Kurt/AA

Ankara

Mamak'ta, 29 Aralık 2025'te sabah saatlerinde işe gitmek için evinden çıkan Arslantaş, sokakta sahipsiz köpeklerle karşılaştı.

Köpeklerden kaçmaya çalıştığı sırada düşen Arslantaş, park halindeki bir aracın üzerine çıkarak, 112 Acil Servis'i arayıp, yardım istedi. Hastaneye kaldırılan Arslantaş'ın sağ kolunun bilek kısmında parçalı kırık oluştuğu belirlenerek, ameliyat edildi.

Taburcu edilen ancak tedavisi devam eden Arslantaş, olay günü yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Arslantaş, sabah saatlerinde işe gitmek için evinden ayrıldığı sırada 8-9 köpeğin peşine takıldığını ve birden havlamaya başladıklarını belirterek, "Döndüm, kovalamak için uğraştım ama gitmediler. Isırmak için zorladılar. Bir iki adım geri atmak zorunda kaldım. Kayarak bir pikap aracının arasına düştüm. Kolumu kırdım, kolumda parçalı kırık var. Yaklaşık 3,5 saat süren ameliyatla 11 adet platin vidayla tutturmaya çalıştılar. 15 tane dikişim var. Biraz zorlu bir süreçten geçtim." dedi.

Tedavisinin devam ettiğini belirten Arslantaş, durumu sebebiyle çalışamadığını ve eşinin de kendisi ile ilgilenmek için işinden izin aldığını söyledi. Arslantaş, "Kolum parçalı kırık olması sebebiyle doktorlar his kaybının olacağı, hareket kabiliyetinin tam yerine gelmeyeceğini belirttiler. 1-1,5 ay kadar bu şekilde platinlerle duracak. Daha sonra fizik tedavi süreci başlayacak. 2,5 ay civarında sürer dediler. " ifadelerini kullandı.

"Ailece mağdur olduk"

Sahipsiz köpeklerden daha önce de tedirginlik duyduğunu kaydeden Arslantaş, yaşananların ardından CİMER üzerinden şikayette bulunduğunu belirtti.

Arslantaş, şikayeti üzerine belediyeden geri dönüş aldığını belirterek, "Bölgede köpekleri topladıklarını söylediler. Ama çevrede hala köpekleri görüyoruz. Çok fazla köpek olduğu için ne kadar toplasalar da yine oluyor. Ailece mağdur olduk. Çocuğumuzu mecburen servisle okula götürüp getirmek zorunda kalıyoruz." dedi.

Sahipsiz hayvanların toplatılmasını istediğini belirten Arslantaş, şunları kaydetti:

"Hayvansever tabii ki olabiliriz. Yani biz de severiz hayvanları fakat benim de çocuğum var. Ben kendim mağdur oldum. Barınaklarımız var. Bunları daha uygun şartlarda beslemek isteyen insanların da oralarda beslemesini talep ediyorum. Çünkü benim yerimde çocuğum olabilirdi, eşim olabilirdi. Ben yine şans eseri yanımda olan bir pikapın içerisine can havliyle attım kendimi. Ama benim yerimde çocuğum veya eşim olsaydı belki paramparça edeceklerdi."

