Kurumsal Haberler

AA ve Sony temsilcileri karşılıklı işbirliği fırsatlarını değerlendirdi

Anadolu Ajansı (AA) İdari ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı ve AA Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru ile Sony firmasının üst düzey temsilcileri işbirliği fırsatlarını görüşmek üzere bir araya geldi.

Seda Tolmaç  | 20.09.2025 - Güncelleme : 20.09.2025
AA ve Sony temsilcileri karşılıklı işbirliği fırsatlarını değerlendirdi

Ankara

Oğuz Enis Peru, Japonya'nın başkenti Tokyo'da, Sony Electronics Creator Support Division Genel Müdürü Yuri Karasaki ve firmanın üst düzey yöneticileriyle görüştü.

Şirketin genel merkezindeki görüşmede, AA'nın bölgesel ve küresel faaliyetleri ile Sony'nin medya teknolojileri alanındaki çalışmaları ele alındı.

Görüşmede, AA Teknoloji'nin gelecek vizyonu ve taraflar arasında geliştirilebilecek işbirliği fırsatları değerlendirildi.

Ayrıca AA'nın uluslararası fotoğraf yarışması "İstanbul Photo Awards" kapsamında yürütülen ortaklıklar gündeme geldi.

Peru, Sony'nin 2024 yılında verdiği destek için teşekkür ederken, fotoğraf ve kamera teknolojilerinin küresel habercilikteki önemine dikkati çekti.

Sony yöneticileri de AA'nın dünya çapındaki faaliyetlerini yakından takip ettiklerini ve AA ile olan işbirliklerini değerli bulduklarını ifade etti.

Görüşmede, Sony yöneticilerine İstanbul Photo Awards'ın 10. yıl özel kitabı hediye edildi.

