logo
Kurumsal Haberler

AA'nın savaş muhabirliği eğitiminde "kişisel güvenlik sızma parkuru" dersi verildi

Anadolu Ajansı (AA), Polis Akademisi ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından düzenlenen "27. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi" kapsamında kursiyerlere kişisel güvenlik sızma parkuru dersi verildi.

Semih Erdoğdu  | 18.09.2025 - Güncelleme : 18.09.2025
AA'nın savaş muhabirliği eğitiminde "kişisel güvenlik sızma parkuru" dersi verildi Fotoğraf: Mehmet Futsi/AA

Ankara

AA'dan 10, Suriye, Irak, Lübnan, Cezayir, Filistin ve Libya'dan da 14 gazetecinin yer aldığı eğitimlerde savaş, yangın, sel ve deprem gibi afetlerde görev yapan gazetecilerin zor şartlarda nasıl davranmaları gerektiğine yönelik bilgiler, hem teorik hem de pratik uygulamalarla anlatılıyor.

Savaş muhabirliği eğitiminin ilk 11 gününde kursiyerlere alanında uzmanlar tarafından, "silah, balistik", "doğal afetler" gibi teorik dersler verildi.

Ardından "adam kaçırma, rehin alma, kontrol noktaları" ile "kişisel güvenlik sızma parkuru", "patlayıcılar, mayın ve bubi tuzakları ve tehlikeli alanlar" gibi konularda uygulamalı eğitimler yapıldı.

Eğitim, yarın, "risk analizi ve genel görev prosedürü" dersiyle devam edecek ardından sertifika töreni ve kapanış yemeğiyle sona erecek.

