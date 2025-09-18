Dolar
41.31
Euro
48.71
Altın
3,637.47
ETH/USDT
4,573.20
BTC/USDT
117,143.00
BIST 100
11,115.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında karşılaşacağı Gaziantep maçının hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürüyor. Çelik Kanatlar, TEKNOFEST İstanbul’da gösteri uçuşu gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi giriş kapısında karşıladı.
logo
Teknoloji, Kurumsal Haberler, TEKNOFEST

TEKNOFEST İstanbul'da yerini alan Anadolu Ajansı, ziyaretçilere ürün ve hizmetlerini tanıttı

Havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İstanbul'da yerini alan Anadolu Ajansı, standında AA'nın haberci dronu "Tepe" başta olmak üzere çok sayıda ürününü sergileyip, hazırladığı etkinlik ve yarışmaları ziyaretçilerin deneyimine sundu.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 18.09.2025 - Güncelleme : 18.09.2025
TEKNOFEST İstanbul'da yerini alan Anadolu Ajansı, ziyaretçilere ürün ve hizmetlerini tanıttı Fotoğraf: Murat Şengül/AA

İstanbul

AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı öncülüğünde düzenlenen TEKNOFEST İstanbul, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ikinci gününde de ziyaretçilerini ağırlaymaya devam ediyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yarışmalardan hava gösterilerine kadar birçok etkinliğe sahne olan etkinlikte, AA da ilgi çekici standıyla yerini aldı.

AA Teknoloji'nin ürettiği haberci dronu "Tepe" başta olmak üzere birçok ürünün sergilendiği AA standında düzenlenen aktiviteler katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Sanal gerçeklik gözlüğüyle oynanan basketbol oyunu, stanttaki eğlenceli aktivitelerden biri olarak öne çıkarken oyunda sanal gerçeklik gözlüğünü takan ziyaretçiler ekranda basketbol maçı oynayabilme olanağı elde ediyor.

AA Spor Kulübü parkuru da stantta yerini alan bir diğer eğlenceli aktivite olurken standa kurulan savaş muhabirliği parkurunda, ziyaretçiler yeteneklerini sergileme fırsatı yakalıyor.

Bunların yanı sıra, AA Yapay Zeka muhabiriyle stantta düzenlenen yarışma kapsamında ziyaretçilere genel kültür soruları sorulup, başarılı olanlara hediye takdimi yapılıyor.

Stantta ayrıca, İsrail'in Filistin'e yönelik 7 Ekim'den itibaren tanık olunan savaş suçlularını ve suçları belgelemek amacıyla hayata geçirilen "Kanıt" kitabı başta olmak üzere, "Tanık", "Ay Yıldızın İzinden", "Cumhuriyetin Büyük Projeleri" gibi kitaplar da ziyaretçilere tanıtılıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kudüs'ün yüzlerce yıllık tapu ve vakıf belgeleri Tapu ve Kadastro arşivinde korunuyor
STK'lerden üniversitelere yeni akademik yılda "ilk ders Filistin olsun" çağrısı
RTÜK'ten "milli ve manevi değerlere aykırılık" gerekçesiyle 5 dijital platforma ceza
Hafta sonu sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde kalıcı deprem konutlarının temeli atıldı

Benzer haberler

Milli Teknoloji Hamlesi, geleceğin teknolojilerini geliştirecek insan kaynağını yetiştiriyor

Milli Teknoloji Hamlesi, geleceğin teknolojilerini geliştirecek insan kaynağını yetiştiriyor

TEKNOFEST İstanbul'da yerini alan Anadolu Ajansı, ziyaretçilere ürün ve hizmetlerini tanıttı

Turkcell'den TEKNOFEST'te 5G ile kıtalar arası otonom sürüş

Eski NASA Yöneticisi Robinson'dan TEKNOFEST'e ve Türkiye'nin uzay çalışmalarına övgü

Eski NASA Yöneticisi Robinson'dan TEKNOFEST'e ve Türkiye'nin uzay çalışmalarına övgü
Akıllı tarım teknolojileri "gıdada tam bağımsızlık" için TEKNOFEST'te boy gösteriyor

Akıllı tarım teknolojileri "gıdada tam bağımsızlık" için TEKNOFEST'te boy gösteriyor
TEKNOFEST dron yarışmasının şampiyonu belli oldu

TEKNOFEST dron yarışmasının şampiyonu belli oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet