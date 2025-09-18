Dolar
Fransa’nın başkenti Paris’te, sendikaların çağrısıyla düzenlenen ulusal grev kapsamında protesto gösterisi gerçekleştiriliyor. SOLOTÜRK, TEKNOFEST İstanbul’da gösteri uçuşu gerçekleştiriyor.
Teknoloji, TEKNOFEST

Turkcell'den TEKNOFEST'te 5G ile kıtalar arası otonom sürüş

Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, 5G'ye hazır olduklarını belirterek, "Nasıl 2G'de, 3G'de, 4.5G'de standartları biz belirlediysek, 5G'de de standartları biz belirleyeceğiz ve Türkiye'ye en iyi 5G altyapısını sunacağız." dedi.

Mehmet Selçuk Güçlü  | 18.09.2025 - Güncelleme : 18.09.2025
Turkcell'den TEKNOFEST'te 5G ile kıtalar arası otonom sürüş Fotoğraf: Bünyamin Çelik/AA

İstanbul

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul, Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Turkcell, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST kapsamında bir ilke imza attı. TÜBİTAK'ın Gebze Kampüsü'ndeki yerli ve yüzde 100 elektrikli otonom araç, Atatürk Havalimanı'nda yer alan Turkcell standından başarıyla kontrol edildi.

Şirketin geçen yılki TEKNOFEST'te düzenlediği demo gösterimde, Kocaeli'de bulunan bir iş makinası, Adana'daki Turkcell standından, Türkiye'de ilk defa uzaktan kontrol edilmişti. Şirket, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen TEKNOFEST'te de karadan denize ilk 5G denemesini başarıyla gerçekleştirmişti.

TEKNOFEST İstanbul'da düzenledikleri 5G deneyimleme etkinliği kapsamında AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Koç, Turkcell olarak 5G'ye hazır olduklarını belirterek, "Nasıl 2G'de, 3G'de, 4.5G'de standartları biz belirlediysek, 5G'de de standartları biz belirleyeceğiz ve Türkiye'ye en iyi 5G altyapısını sunacağız." ifadesini kullandı.

Koç, 5G için hazırlıklarını yaptıklarını, daha önceki TEKNOFEST'lerde bir iş makinesi ve bir deniz aracını kullandıklarını belirterek, TEKNOFEST İstanbul'da 5G teknolojisiyle ilk defa kıtalar arası bir otonom elektrikli aracın katılımcılar tarafından deneyimlendiğini vurguladı.

Atatürk Havalimanı'ndan Gebze'de olan yerli bir otonom elektrikli aracın anlık kullanılabildiğini aktaran Koç, "Aracın şoförü yok. Buradan istediğiniz gibi komutlarınızı veriyorsunuz ve alana sanal küpler koyduk. Her küpe değdiğiniz zaman, yaklaştığınız zaman puan topluyorsunuz. En fazla puan alan da yarışmamızda bir onay ödüllerimiz oluyor." diye konuştu.

5G konumlandırma yarışması

Koç, bu yıl itibarıyla TEKNOFEST'te 5G konumlandırma yarışması başlattıklarını aktararak, gençlere 5G'yi kullanmayı ve katma değerli hizmetler geliştirme olanağını sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Düzenlenen yarışmaya ilişkin Koç, "Biz gençlerimize dedik ki 'Size İTÜ, Maslak'ta güzel bir 5G altyapısı hazırlayacağız. Orayı tamamen 5G ile donattık ve belli noktaları tahmin etmenizi istiyoruz. Ama elinizde tek bir şey var o da 5G sinyalleri'. Bu genç arkadaşlar bu yarışmada 5G sinyallerini aldılar. Üzerine yapay zekayı koydular ve en yakın noktaya verdiğimiz hedeflere ulaşmaya çalıştılar. En yakın noktayı alan yarışmacılar da TEKNOFEST'te birinci, ikinci ve üçüncü oldular. Henüz açıklamıyoruz, inşallah burada TEKNOFEST'in son günlerinde açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

Koç, düzenlenen yarışmayla katılımcılara 5G'nin katma değerlerini gösterdiklerini dile getirerek, "Türkiye'ye en hızlı interneti 5G ile Turkcell verecek ama onun üzerine katma değerli neler yapabileceğimizi göstermek için genç arkadaşlarımıza böyle bir yarışma tasarladık." dedi.

"Geleceğimizin çok parlak olduğunu düşünüyorum"

Türkiye'nin genç bir nüfusa sahip olduğunu ve TEKNOFEST'te de bu ruhun göründüğünü ifade eden Koç, gençlerin hem meraklı olduğunu hem de artık yapabileceklerini gördüklerini belirtti.

Koç, gençlerin TEKNOFEST'te teknolojik unsurları görebildiğini, deneyimleme, üretebilme, proje yapabilme yeteneklerinin geliştiğini vurgulayarak, "Geleceğimizin çok parlak olduğunu düşünüyorum. Bu genç arkadaşlarımızın yeni şirketler kurarak Türkiye'nin unicornları, biz onlara turkcorn diyoruz, milyar dolarlık şirketler oluşturacağına eminim." diye konuştu.

5G deneyim alanlarının süreçlerine de değinen Koç, öncelikle yoğunluğu yüksek yerlerde ilk olarak deneyimlemeye başladıklarını söyledi.

Koç, İstanbul Havalimanı'nın ardından da Türkiye'deki dört büyük takımın sahasına kurduklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"5G'nin, 10 kat daha hızlı internet vereceği için kapasitenin yetmediği, yoğunluğun fazla olduğu yerlerde, TEKNOFEST gibi ortamlarda, stadyumlarda, okullarda, şehirlerde veya bir konser alanında çok büyük bir etkisi olacak ve bununla beraber artık kablosuz olarak, Superbox aracılığıyla fibere yakın hızlarda evlere internet hizmeti verebileceğiz."

