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Kurumsal Haberler

"25. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi" sürüyor

Anadolu Ajansı, Polis Akademisi ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı işbirliğiyle savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev yapabilecek muhabirlerin yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen "25. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi" devam ediyor.

Buğrahan Ayhan  | 07.07.2024 - Güncelleme : 07.07.2024
"25. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi" sürüyor Fotoğraf: Esra Hacioğlu Karakaya/AA

Ankara

AA'da çalışan 10 muhabirin yanı sıra yurt dışından 15 yabancı medya mensubunun da yer aldığı eğitimlerde savaş, yangın, sel, deprem gibi afetlerde görev yapan ve mesai kavramı olmadan haber peşinde koşan gazetecilerin zor şartlarda nasıl davranmaları gerektiğine yönelik bilgiler hem teorik hem de pratik uygulamalarla veriliyor.

Bu kapsamda alanında uzman kişiler tarafından "terör ve terörizm", "savaş psikolojisi" ve "olağanüstü durumlarda medya yönetimi" gibi teorik eğitimler alan kursiyerler ardından "toplumsal olaylar ve gaz maskesinin kullanımı", "yakın savunma" ile "ilk yardım" gibi eğitimleri de uygulamalı yaptı.

Eğitimin 6. gününde, Kesikköprü Barajı'nda dalgıç polisler tarafından "suda hayatta kalma" dersi alan kursiyerler, teorik eğitimin ardından baraj gölüne girerek görev sırasında suya düştüklerinde nasıl kurtulabileceklerine dair bilgilendirildi.

Kış aylarında suya düşmeyle meydana gelebilecek hipotermi konusunda detaylı bilgi verilen kursiyerlere dersler sırada yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ambulans ve kurbağa adamlar da hazır bekletildi.

"Savaş alanında gerçeği bildirmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz"

Kursiyerlerden AA muhabiri Rabia Aydoğdu, suda hayatta kalma dersini dün teorik olarak aldıklarını, bugün de aldıkları eğitimi deneme şansı bulduklarını ifade etti.

Suyun yorduğunu ve zor bir deneyim olduğunu belirten Aydoğdu, "Grup halinde olmak önemliymiş, onu öğrendik. Ne kadar yüzme bilsek de arkada kimseyi bırakmamak önemliymiş, onu öğrendik. Biraz yorulduk ama herhalde 20-25 dakikada karaya çıktık. Komiserlerimin söylediğine göre en hızlı biz çıkmışız, güzel geçti bizim için." dedi.

Çok zorlu bir eğitim sürecinden geçtiklerini kaydeden Aydoğdu, savaş bölgesine gidilmeden önce bu eğitimlerin mutlaka alınmasını gerektiğini vurguladı.

AA muhabiri Enes Duran, gerek teorik gerekse uygulamalı eğitimlerle hem keyifli hem de eğitici bir süreç geçirdiklerini belirtti.

Bugün aldıkları suda hayatta kalma eğitimin savaş bölgesinde çok işe yarayacağını anlatan Duran, "Bütün eğitici arkadaşlara, Polis Akademisine çok teşekkür ediyoruz, böyle bir şey fırsatı bizlere verdikleri için. Bundan sonra savaş alanında gerçeği, hakikati neyse onu bildirmek için elimizden gelen gayreti gösterip eğitimi güzelce tamamlamayı düşünüyoruz." diye konuştu.

"Yarın tekrar çağırsalar hiç düşünmeden katılmayı isterim"

Kursiyer AA muhabiri Hamdi Dindirek, 6 gündür çok güzel eğitim aldıklarını, bugün de suda hayatta kalma eğitimini tamamladıklarını bildirdi.

Polis dalgıçlar eşliğinde çok faydalı bir eğitimden geçtiklerini vurgulayan Dindirek, şöyle konuştu:

"Grup halinde suda hayatta kalmayı öğrendik. Olası bir savaş bölgesine gittiğimizde hepimizin başına gelebilir bu durum. Onun için eğitimler gerçekten çok faydalı ilerliyor bizim için. Savaş bölgesinde daha zor durumlarla karşılaşabiliriz. O yüzden orada tecrübesiz bir ana yakalamamak için şu an bu zorluklara katlanmamız gerekiyor ki ileride herhangi bir görevde daha sağlıklı bir şekilde görev alabilelim."

Eğitime Azerbaycan'dan katılan İctimai TV (İTV) muhabiri Qasım Mammadli de savaş bölgesindeki muhabirlere bu eğitimin çok yardımcı olacağını, gazetecilerin işlerini kolaylaştıracağını söyledi. Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde çıkan savaşı anımsatan Mammadli, savaşların her zaman olabileceğini, oralardaki durumu insanlara daha hızlı şekilde ulaştırabilmelerinde bu eğitimlerin katkısı olacağını ifade etti.

Türkiye'de alanında tek olma özelliği taşıyan ve tüm aşamalarını başarıyla tamamlayanlara sertifikanın verileceği eğitimler, 12 Temmuz'da sona erecek.

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