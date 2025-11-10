Dolar
Gündem

Balıkesir'de 4,5 büyüklüğünde depremler

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 01.06 ve saat 05.48'de 4,5 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

Fatih Gökbulut  | 10.11.2025 - Güncelleme : 10.11.2025
Balıkesir'de 4,5 büyüklüğünde depremler Fotoğraf: Murat Seyman/AA

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 11,01 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD: "Deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır"

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 01.06'da meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır, saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

Ayrıca Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.48'de merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildi.

Depremin 13,25 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

