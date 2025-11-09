Dolar
Kurumsal Haberler

AA'nın Makedonca yayını 10 yaşında

Anadolu Ajansının (AA) 100. yıl vizyonu kapsamında 9 Kasım 2015'te hayata geçirdiği Makedonca yayını, 10. yılını geride bıraktı.

Dzihat Aliju  | 09.11.2025 - Güncelleme : 09.11.2025


Üsküp

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Arnavutça ile faaliyet gösteren AA'nın Makedonca servisi, 10 yıl içinde ülkede önemli başarı gösterdi.

Açıldığı günden itibaren Balkanlar, Türkiye ve dünyadan 115 binin üzerinde haber, 37 binin üzerinde fotoğraf galerisi ve 27 binin üzerinde görüntü yayımlayan Makedonca servisi, bu süre zarfında hem ülkedeki hem de bölgedeki en önemli haber kaynaklarından biri oldu.

Üsküp'te AA'nın Arnavutça servisiyle faaliyet gösteren Makedonca yayınının haberleri, her gün bölge medyasınca kullanılıyor.

AA, Türkçenin yanı sıra İngilizce, Arapça, Fransızca, Boşnakça-Hırvatça-Sırpça-Karadağca (BHSC), Rusça, Sorani ve Kurmanci, Arnavutça, Makedonca, Farsça, Endonezce ve İspanyolca yayın yapıyor.​​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.




