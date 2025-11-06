TİKA'dan Somalili kadın girişimcilere ekipman ve malzeme desteği
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Somali'de kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımlarını artırmak amacıyla, başkent Mogadişu'daki Nacinka İnovasyonlar Kültür Merkezi'ne ekipman ve malzeme desteğinde bulundu.
Mogadişu
TİKA tarafından yapılan yazılı açıklamada, sağlanan ekipman ve malzeme desteğiyle Kültür Merkezi'nin üretim kapasitesi ve ürün çeşitliliği artırılarak kadınların el sanatları ve üretim alanlarında girişimcilik becerilerini geliştirmelerine imkan sağlandığına işaret edildi.
- TİKA, Sudan'da bir köyde ameliyathane kurdu
- TİKA çatışmaların sürdüğü Sudan'da projeleriyle ülkenin kalkınmasına katkı sağlıyor
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Açıklamada, kadınlara el sanatları, dokuma, tütsü ve hediyelik eşya üretimi gibi alanlarda verilen eğitimlerle, hem Somali'nin geleneksel el sanatlarının yaşatılması hem de kadınların kendi ürettikleri ürünlerle gelir elde etmesinin teşvik edildiği belirtildi.
Kadın girişimciliğini destekleyen projelerin devam edeceği aktarılan açıklamada, kadınların üretim yoluyla toplumsal hayata aktif katılımının ülkenin kalkınması açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.
Somali'de 500'ün üstünde farklı alanlarda yürüttüğü projelerle öne çıkan TİKA, daha önce de eğitim, sağlık ve mesleki gelişim alanlarında hayata geçirdiği çalışmalarla binlerce Somalili kadının ve gencin yaşamına dokundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.