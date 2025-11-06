Dolar
42.10
Euro
48.73
Altın
4,015.10
ETH/USDT
3,387.70
BTC/USDT
103,400.00
BIST 100
11,073.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

TİKA'dan Somalili kadın girişimcilere ekipman ve malzeme desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Somali'de kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımlarını artırmak amacıyla, başkent Mogadişu'daki Nacinka İnovasyonlar Kültür Merkezi'ne ekipman ve malzeme desteğinde bulundu.

Mohamud Ismail Kulane  | 06.11.2025 - Güncelleme : 06.11.2025
TİKA'dan Somalili kadın girişimcilere ekipman ve malzeme desteği

Mogadişu

TİKA tarafından yapılan yazılı açıklamada, sağlanan ekipman ve malzeme desteğiyle Kültür Merkezi'nin üretim kapasitesi ve ürün çeşitliliği artırılarak kadınların el sanatları ve üretim alanlarında girişimcilik becerilerini geliştirmelerine imkan sağlandığına işaret edildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada, kadınlara el sanatları, dokuma, tütsü ve hediyelik eşya üretimi gibi alanlarda verilen eğitimlerle, hem Somali'nin geleneksel el sanatlarının yaşatılması hem de kadınların kendi ürettikleri ürünlerle gelir elde etmesinin teşvik edildiği belirtildi.

Kadın girişimciliğini destekleyen projelerin devam edeceği aktarılan açıklamada, kadınların üretim yoluyla toplumsal hayata aktif katılımının ülkenin kalkınması açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Somali'de 500'ün üstünde farklı alanlarda yürüttüğü projelerle öne çıkan TİKA, daha önce de eğitim, sağlık ve mesleki gelişim alanlarında hayata geçirdiği çalışmalarla binlerce Somalili kadının ve gencin yaşamına dokundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Genel Başkanı Özel'e 500 bin liralık tazminat davası
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile TÜRSAB arasında işbirliği protokolü imzalandı
Sakarya'da Bizans dönemine ait 589 eser ele geçirildi
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde deprem konutları ve iş yerlerinde sona yaklaşıldı
Dışişleri Bakanı Fidan: 263 temsilciliğimizle dünyada 3'üncü en büyük diplomatik temsil ağına sahibiz

Benzer haberler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile TÜRSAB arasında işbirliği protokolü imzalandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile TÜRSAB arasında işbirliği protokolü imzalandı

TİKA'dan Somalili kadın girişimcilere ekipman ve malzeme desteği

TİKA, Sudan'da bir köyde ameliyathane kurdu

Tokat'ta kadınlar bir araya gelerek sabun, mum ve takı yapımını öğreniyor

Tokat'ta kadınlar bir araya gelerek sabun, mum ve takı yapımını öğreniyor
Türk dünyasından 48 şair ve yazar Kayseri'de buluştu

Türk dünyasından 48 şair ve yazar Kayseri'de buluştu
TİKA çatışmaların sürdüğü Sudan'da projeleriyle ülkenin kalkınmasına katkı sağlıyor

TİKA çatışmaların sürdüğü Sudan'da projeleriyle ülkenin kalkınmasına katkı sağlıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet