TİKA, Sudan'da bir köyde ameliyathane kurdu
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), çatışmaların yoğun olarak yaşandığı Sudan'ın orta kesimlerindeki Cezira eyaletinin Managil ilçesinde bir köyde bulunan sağlık merkezinde tam donanımlı ameliyathane kurdu.
Projenin açılış törenine, TİKA Sudan Koordinatörü Galip Yılmaz, Managil Kaymakamı Osman Yusuf Ahmed, Cezira Eyaleti Sağlık Bakanlığı temsilcisi Maysara el-Şeyh, yerel yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çatışmalarla boğuşan Sudan'da TİKA olarak proje açılışlarına devam ettiklerini belirtti.
Cezira eyaletinin Managil ilçesine bağlı Vad Elebayh Elrefey Sağlık Merkezinde tam donanımlı ameliyathane kurdukları bilgisini paylaşan Yılmaz, "Cezira eyaletinin en uzak kırsal noktalarından biri olan köy, ilçe merkezine yaklaşık 90 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Asfalt yol bağlantısı bulunmayan ve yalnızca toprak yollarla ulaşım sağlanan bölge, yağmur döneminde aylarca dış dünyayla bağlantısını kaybediyor." ifadelerini kullandı.
Yılmaz, bu nedenle TİKA tarafından kurulan ameliyathanenin, bölgede yaşayan binlerce kişi için hayati öneme sahip bir sağlık hizmeti sunduğunu ifade etti.
Kaymakam Ahmed, törende yaptığı konuşmada, ulaşımın zor olduğu bölgede TİKA'nın bu denli önemli bir sağlık hizmetini hayata geçirmesinden büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, "Sudan halkı ile Türk halkı arasında tarihi bağlar var. Bu desteği asla unutmayacağız." dedi.
Köy muhtarı Ali Ahmed Muhammed de TİKA'ya teşekkür ederek, "Bugün bizim için çok anlamlı bir gün. Bu yardımları asla unutmayacağız." diye konuştu.
TİKA tarafından kurulan ameliyathane, bölge halkının yoğun katılımı ve sevinç gösterileriyle hizmete açıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.