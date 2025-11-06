Dolar
42.12
Euro
48.61
Altın
4,006.50
ETH/USDT
3,394.00
BTC/USDT
103,084.00
BIST 100
11,035.17
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

TİKA, Sudan'da bir köyde ameliyathane kurdu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), çatışmaların yoğun olarak yaşandığı Sudan'ın orta kesimlerindeki Cezira eyaletinin Managil ilçesinde bir köyde bulunan sağlık merkezinde tam donanımlı ameliyathane kurdu.

Ahmed Satti  | 06.11.2025 - Güncelleme : 06.11.2025
TİKA, Sudan'da bir köyde ameliyathane kurdu

Sudan

Projenin açılış törenine, TİKA Sudan Koordinatörü Galip Yılmaz, Managil Kaymakamı Osman Yusuf Ahmed, Cezira Eyaleti Sağlık Bakanlığı temsilcisi Maysara el-Şeyh, yerel yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çatışmalarla boğuşan Sudan'da TİKA olarak proje açılışlarına devam ettiklerini belirtti.

Cezira eyaletinin Managil ilçesine bağlı Vad Elebayh Elrefey Sağlık Merkezinde tam donanımlı ameliyathane kurdukları bilgisini paylaşan Yılmaz, "Cezira eyaletinin en uzak kırsal noktalarından biri olan köy, ilçe merkezine yaklaşık 90 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Asfalt yol bağlantısı bulunmayan ve yalnızca toprak yollarla ulaşım sağlanan bölge, yağmur döneminde aylarca dış dünyayla bağlantısını kaybediyor." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, bu nedenle TİKA tarafından kurulan ameliyathanenin, bölgede yaşayan binlerce kişi için hayati öneme sahip bir sağlık hizmeti sunduğunu ifade etti.

Kaymakam Ahmed, törende yaptığı konuşmada, ulaşımın zor olduğu bölgede TİKA'nın bu denli önemli bir sağlık hizmetini hayata geçirmesinden büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, "Sudan halkı ile Türk halkı arasında tarihi bağlar var. Bu desteği asla unutmayacağız." dedi.

Köy muhtarı Ali Ahmed Muhammed de TİKA'ya teşekkür ederek, "Bugün bizim için çok anlamlı bir gün. Bu yardımları asla unutmayacağız." diye konuştu.

TİKA tarafından kurulan ameliyathane, bölge halkının yoğun katılımı ve sevinç gösterileriyle hizmete açıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, Başkonsoloslar Konferansı'nın başladığını duyurdu
Malatya'da depremde 16 kişinin öldüğü otelin yıkılmasına ilişkin sanıkların yargılanmasına devam edildi
Motosikletli gencin öldüğü kazanın görüntüsü ortaya çıktı, kamyonet sürücüsüne dava açıldı
Kandilli'nin erken uyarı sistemi, Sındırgı depremini İstanbul'da hissedilmeden 37 saniye önce bildirdi
Kara yollarındaki sadeleştirme kapsamında yaklaşık 33 bin hız levhası kaldırıldı

Benzer haberler

TİKA, Sudan'da bir köyde ameliyathane kurdu

TİKA, Sudan'da bir köyde ameliyathane kurdu

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, HDK'yi yok etmek için mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi

Sudan'ın Faşir kenti, geçmişte olduğu gibi bugün de stratejik konumuyla öne çıkıyor

Sudan'ın Faşir şehrinde 81 binden fazla kişi yerinden edildi

Sudan'ın Faşir şehrinde 81 binden fazla kişi yerinden edildi
Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Sudan'daki çatışmaların dünya kamuoyunda ihmal edildiğini belirtti

Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Sudan'daki çatışmaların dünya kamuoyunda ihmal edildiğini belirtti
DSÖ, Sudan'ın bazı bölgelerinde doğrulanan kıtlığın yayılma riski konusunda uyardı

DSÖ, Sudan'ın bazı bölgelerinde doğrulanan kıtlığın yayılma riski konusunda uyardı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet