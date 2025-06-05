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Kültür

Usta yazar ve çevirmen Alberto Manguel, İstanbul'da okurlarıyla buluşacak

Birçok eseri Yapı Kredi Yayınları'ndan yayımlanan ünlü yazar ve çevirmen Alberto Manguel, İstanbul'da okurlarıyla bir araya gelecek.

Ümit Aksoy  | 05.06.2025 - Güncelleme : 05.06.2025
Usta yazar ve çevirmen Alberto Manguel, İstanbul'da okurlarıyla buluşacak

İstanbul

Manguel, önce 13 Haziran'da Yapı Kredi Yayınları Beyoğlu Kitabevi'nde kitaplarını imzalayacak.

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Usta yazar, 14 Haziran'da İstanbul Modern'de sanatçı Ali Kazma'yla söyleşi yapacak. Söyleşi, Kazma'nın Manguel'in kütüphanesinin Fransa'dan Portekiz'e taşınma sürecini ele alan "Alberto Lizbon'da" başlıklı üretimlerini içeren "Aklın Manzaraları" başlıklı sergisi kapsamında gerçekleştirilecek.

Programda Kazma'nın çalışmalarıyla sanatçının "gerçeklik ile hayal gücü arasında bir dönüşüm portalı" olarak tanımladığı Manguel'in düşünsel dünyası üzerine konuşulacak.

Moderatörlüğünü serginin küratörlerinden Demet Yıldız Dinçer'in üstleneceği söyleşi, "Aklın Manzaraları" sergisinin ilk kamusal etkinliği olacak.

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