Usta yazar ve çevirmen Alberto Manguel, İstanbul'da okurlarıyla buluşacak
Birçok eseri Yapı Kredi Yayınları'ndan yayımlanan ünlü yazar ve çevirmen Alberto Manguel, İstanbul'da okurlarıyla bir araya gelecek.
İstanbul
Manguel, önce 13 Haziran'da Yapı Kredi Yayınları Beyoğlu Kitabevi'nde kitaplarını imzalayacak.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Usta yazar, 14 Haziran'da İstanbul Modern'de sanatçı Ali Kazma'yla söyleşi yapacak. Söyleşi, Kazma'nın Manguel'in kütüphanesinin Fransa'dan Portekiz'e taşınma sürecini ele alan "Alberto Lizbon'da" başlıklı üretimlerini içeren "Aklın Manzaraları" başlıklı sergisi kapsamında gerçekleştirilecek.
Programda Kazma'nın çalışmalarıyla sanatçının "gerçeklik ile hayal gücü arasında bir dönüşüm portalı" olarak tanımladığı Manguel'in düşünsel dünyası üzerine konuşulacak.
Moderatörlüğünü serginin küratörlerinden Demet Yıldız Dinçer'in üstleneceği söyleşi, "Aklın Manzaraları" sergisinin ilk kamusal etkinliği olacak.