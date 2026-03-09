9. Mavera Ödülleri "Yeryüzü Emanet, İnsan Sorumlu" temasıyla genç kalemleri bekliyor
Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen edebiyat yarışması "9. Mavera Ödülleri", genç yazar ve şairleri edebiyat dünyasıyla buluşturmaya hazırlanıyor.
Önceki yıllarda "Kudüs", "Küresel Barış ve Adalet", "Fıtratın Çağrısı", "İyilik Ben'de Başlar" ve "Vicdanın Haykırsın İnsanlık Uyansın" gibi küresel farkındalığı vurgulayan temalarla düzenlenen yarışmanın bu yılki mottosu "Yeryüzü Emanet, İnsan Sorumlu!" olarak belirlendi.
Yurt içi ve dışındaki ön lisans ile lisans öğrencilerinin şiir, hikaye ve deneme dallarında eserleriyle katılabileceği yarışmada, dereceye giren yazılar kitaplaştırılarak kalıcı bir esere dönüştürülecek, ayrıca başarılı gençlere çeşitli hediyeler verilecek.
Vakfın mütevelli heyeti başkanı Mehmet Koca, eğitim faaliyetlerini, yarışmanın detaylarını ve temanın önemini AA muhabirine anlattı.
Organizasyonu 2018'den bu yana aralıksız sürdürdüklerini belirten Koca, değerlendirme kurulunun her yıl edebiyat dünyasından farklı kişilerden oluştuğunu aktardı. Koca, "Değerlendirme kurulu 'Şiir' dalında Hasan Bozdaş, İsmail Karakurt, Meryem Kılıç, Merve Yaylacık, Nurettin Durman ve Osman Özbahçe, 'Hikaye' dalında Arzu Kadumi, Hasibe Çerko, Mehmet Kahraman, Mustafa Nezihi Pesen, Sadık Yalsızuçanlar, Sema Bayar, 'Deneme' dalında Prof. Dr. Abdülkadir Macit, Prof. Dr. Faruk Taşçı, Mehmet Aycı, Doç. Dr. Şefik Memiş, Ünsal Ünlü ve Yağız Gönüler'den oluşuyor." dedi.
"Dereceye giren gençlerimizi Yazarlık Akademisi'ne alıyoruz"
Koca, gönderilen eserlerin alanında uzman edebiyatçılar ve akademisyenlerden oluşan ön ve üst kurullar tarafından titizlikle incelendiğini aktararak, şunları kaydetti:
"Her kategoride ilk 3 arkadaşımıza dizüstü bilgisayar hediye ediyoruz. Toplam 9 bilgisayar. Her branşta ilk 10'a giren 30 arkadaşımıza Bosna Hersek seyahati hediye ediyoruz. Ayrıca bu arkadaşlarımızın yazılarını kitaplaştırıyoruz. Şiir, deneme, hikaye ayrı ayrı bir kitap oluyor. Arkadaşlarımızın yazıları kayda geçmiş, eser haline gelmiş oluyor. Daha sonra bu arkadaşlarımızı arzu ederlerse 2 yıl boyunca 'Yazarlık Akademisi'nden geçiriyoruz ki yazma dünyalarına yönelik kabiliyetleri gelişsin."
Başvuruların 3 Nisan'a kadar "maveraodulleri.com" adresinden yapılabileceğinin altını çizen Koca, "Geçen sene 180 üniversiteden ve 6 farklı ülkeden 1.500'e yakın eser geldi. Yarışmanın 9. yılında olmamızın ve gençlerin bu şekilde özgün yarışmalara ilgi duymasının karşılıklarını görüyoruz. Değişen, gelişen, dijitalleşen dünyada yine de yazım edebiyatına yönelik çaba gösteren gençlerimiz var. Biz onlara hem bu mottolarımızla ana konularımızla dikkati çekmiş oluyoruz hem de onların yazmalarını teşvik etmiş oluyoruz." ifadelerini kullandı.
"Salt bir edebiyat faaliyeti peşinde değiliz"
Mehmet Koca, yarışmada edebi yetkinlik ile tema arasında bir denge kurduklarını ve şeffaf bir puanlama sistemi uyguladıklarını aktararak, "Biz temayı önemsiyoruz tabii. Konu çerçevesinin doğru anlaşılması, doğru sunulması yaklaşımı var. Şartnamemizde hangi kriterlerin ağırlıkta olduğu yazılı. Hem konu doğru anlaşıldığında hem de edebiyat türlerine doğru yönlendirildiğinde güzel eserler ortaya çıkıyor." diye konuştu.
Bu yılki temanın Kur'an-ı Kerim'den ilham alınarak belirlendiğinin altını çizen Koca, "Yeryüzü Emanet, İnsan Sorumlu! konusu çok önemli. Allah-u Teala insanlığı yarattığında, halife olmaları konusunda teklifte bulunduğunda, yeryüzünün temsilciliğini ve sorumluluğunu insanoğlu kabul etmiş oldu. Bu sorumluluğun altını çizmek, değişen, dönüşen dünyada insanların kayıtsızlığının hoş karşılanmayacağını ve yeryüzünü mamur etme sorumluluğunun insanda olduğunu hatırlatmak istedik. İyi bir insan, iyi bir Müslüman olma konusuna dikkati çekmek açısından Bakara Suresi'nden esinlenerek biz bu konuyu gündeme getirdik. Biz salt bir edebiyat faaliyeti peşinde değiliz. Edebiyat faaliyeti çok önemli ama gençlerimizin, bizlerin, çağdaş dünyada yaşayan insanların yeryüzünün emanet sorumluluğunu hissetmesi, bu konuda Allah'ın razı olacağı şekildeki sorumlulukları hissedebilmesi açısından bir nebze işaret fişeği yakma anlamında bir yaklaşımımız var." değerlendirmesini yaptı.
Koca, vakfın 15 yıla yaklaşan köklü geçmişine ve faaliyetlerine de değinerek, şunları söyledi:
"Vakfımız 50 arkadaşımızın bir araya geldiği eğitim ağırlıklı bir vakıf. Mavera TV isminde bir YouTube kanalımız var. Haftanın belirli günlerinde burada yüz yüze eğitim faaliyetlerimiz oluyor. Mavera Akademi ile 5-13 yaş grubuna yönelik online eğitimler yapıyoruz. Türkiye ve yurt dışından yaklaşık 5 bin talebe bu ücretsiz eğitimlere katılıyor. Binin üzerinde gencimize burs tedarik ediyoruz. İstanbul'da okuyanlara 2 bin lira, Anadolu'da okuyanlara 1.500 lira veriyoruz 9 ay boyunca. Mavera Sanat çalışmamızla müzik ve edebiyat faaliyetleri yürütüyoruz. Ayrıca Hint Alt Kıtası Araştırmaları Merkezi (HAKAMER) altında uluslararası talebelerin etkin akademik faaliyet yaptığı bir araştırma merkezimiz var. Etkinliklere hamilik, iş birliği yapan, iletişim halinde olan bir platform burası."