logo
Kültür

Ufka Yolculuk Yarışması'na kayıtlar 800 bini geçti

Bu yıl "Nasıl İnanmalı?" temasıyla düzenlenen "13. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması"na 800 binden fazla kişi kayıt oldu.

Ahmet Esad Şani  | 06.03.2026 - Güncelleme : 06.03.2026
Ufka Yolculuk Yarışması'na kayıtlar 800 bini geçti

İstanbul

Doğru inanç esaslarının temel kaynaklardan okunarak anlaşılmasını hedefleyen organizasyona katılımcılar, "sinav.ufkayolculuk.com" adresinden dahil olacak.

Sınavlar, sistem bütünlüğünü korumak ve sağlıklı bir sınav deneyimi sunmak amacıyla kategorilere göre farklı gün ve saatlere planlandı.

Bu doğrultuda yarışma, 7 Mart Cumartesi saat 12.00'de lise, saat 15.00'te ise ortaokul kategorisiyle başlayacak. 8 Mart'ta ilkokul kategorisi saat 12.00'de sınava dahil olurken, yetişkin ve ilahiyat kategorilerinin sınavları eş zamanlı olarak saat 15.00'te gerçekleştirilecek.

Sınav kapsamında yarışmacılar, ilkokul kategorisinde 40, ortaokul kategorisinde 50, lise, yetişkin ve ilahiyat kategorilerinde ise 60 sorudan sorumlu olacak.

Belirlenen kurallara göre, sınava yalnızca ilgili kategorinin başlama saatinden itibaren ilk 15 dakika içerisinde giriş yapılabilecek ve bu süre dolduktan sonra sistem yeni erişimlere kapatılacak.

Sınav esnasında internet bağlantısının kesilmesi veya teknik aksaklık yaşanması halinde, yarışmacıların 15 dakika içerisinde sorunu gidererek sisteme tekrar giriş yapma ve kaldıkları sorudan devam etme hakları bulunuyor.

Sınav maratonunun sona ermesinin ardından doğru ve yanlış cevaplar, 8 Mart saat 20.00'de yarışmacıların erişimine açılacak. Organizasyonun kesin sonuçları ise 24 Mart'ta duyurulacak.

