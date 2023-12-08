Dolar
28.97
Euro
31.18
Altın
2,001.80
ETH/USDT
2,358.30
BTC/USDT
43,967.00
BIST 100
7,913.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Türkiye'nin dünya barışı çabasını anlatan "Anahtarlar" filmi TRT World Forum'da izletildi

TRT World Forum'da tamamlanan filmde rol alan çocuklar, ellerindeki anahtarların birleşiminden oluşan ve tutma yeri "Türkiye Yüzyılı" şeklinde olan anahtarı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sundu.

Mustafa Hatipoğlu  | 08.12.2023 - Güncelleme : 08.12.2023
Türkiye'nin dünya barışı çabasını anlatan "Anahtarlar" filmi TRT World Forum'da izletildi

İstanbul

Türkiye'nin, farklı coğrafyalarda dünya barışı için gösterdiği çabanın konu edildiği "Anahtarlar" adlı kısa film, ilk kez TRT World Forum 2023'te izletildi.

Filmde, Ukrayna, Libya, Afrika, Azerbaycan, Balkanlar ve Gazze'de yaşanan çatışmalar, o coğrafyaların çocukları üzerinden anlatıldı.

Barışa uzanan yolun anahtar metaforu üzerinden anlatıldığı kısa filmde, Türkiye'nin çatışmaların yaşandığı ve barışı sağlamak için rol oynadığı coğrafyalarda bıraktığı izler, anahtarlarla sembolize edildi.

Filmin sonunda çatışmalı coğrafyaların çocukları, Türkiye'nin gayretlerini temsil eden anahtarları tutacak o eli aramak üzere buluştu.

TRT World Forum'da tamamlanan filmde rol alan çocuklar, ellerindeki anahtarların birleşiminden oluşan ve tutma yeri "Türkiye Yüzyılı" şeklinde olan anahtarı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TRT World Forum'da "Türkiye Yüzyılı Vizyonu: Sistem Kurucu Bir Aktör Olarak Türkiye" paneli düzenlendi
Bakanlıktan, "Oğluna istismarda bulunduğu iddia edilen ünlü doktor" haberiyle ilgili açıklama
THY Genel Müdür Yardımcısı Şeker, "Türkiye'nin En Etkin 50 CFO'su" listesine girdi
Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelinin yakınları bekleyişlerini sürdürüyor
1825 metre rakımlı Alacabel'e mevsimin ilk karı yağdı

Benzer haberler

Türkiye'nin dünya barışı çabasını anlatan "Anahtarlar" filmi TRT World Forum'da izletildi

Türkiye'nin dünya barışı çabasını anlatan "Anahtarlar" filmi TRT World Forum'da izletildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Osmani-Sadriu ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Gazze'de daha fazla kan akmaması için elini taşın altına koymaya hazır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ziyaretimin Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde yeni bir sayfa açacağına inanıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ziyaretimin Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde yeni bir sayfa açacağına inanıyorum
Yunan medyası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atina ziyaretini manşetlerine taşıdı

Yunan medyası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atina ziyaretini manşetlerine taşıdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atina ziyareti Yunan basınına olumlu yansıdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atina ziyareti Yunan basınına olumlu yansıdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet