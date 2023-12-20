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Kültür

TRT ortak yapımı "Afacanlar Kampta" 19 Ocak 2024'te vizyona girecek

Afacanların yeni macerasını konu alan TRT ortak yapımı "Afacanlar Kampta" filmi, 19 Ocak 2024'te sinemaseverlerle buluşacak.

Aişe Hümeyra Akgün  | 20.12.2023 - Güncelleme : 20.12.2023
TRT ortak yapımı "Afacanlar Kampta" 19 Ocak 2024'te vizyona girecek

İstanbul

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Enes Ateş'in yönetmenliğini üstlendiği film, yaz kampındaki Emirhan ve afacanların başından geçen keyifli macerayı ekranlara taşıyacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen filmin başrol oyuncularından Berat Efe Parlar, "Bu sefer küçük kardeşlerimin abisi olarak rol alıyorum. Dostluk, arkadaşlık ve dayanışmanın önemini vurgulayan, birlik olunca üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şeyin olmayacağını anlatan, çocuklar kadar ailelerin de severek izleyeceği, birlikte hoş vakit geçirecekleri macera dolu bir film çektik. Herkesi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Senaryosunu Enes Ateş, Oğuz Ayaz ve Hande Canpolat'ın kaleme aldığı filmde Parlar'ın yanı sıra Bülent Polat, Talha Tosun, Ebrar Alya Demirbilek, Rastin Paknahad ve İrem Tokat rol aldı.

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