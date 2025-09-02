Dolar
Kültür

TRT 2, eylülde her akşam farklı filmi izleyiciyle buluşturacak

Edebiyattan tarihe, resimden tiyatroya, müzikten felsefeye birçok alanda yapımları izleyiciyle buluşturan TRT 2'de eylül ayında her akşam farklı bir film ekrana gelecek.

Hilal Uştuk  | 02.09.2025 - Güncelleme : 02.09.2025
İstanbul

TRT'den yapılan açıklamaya göre, birçok alanda özel yapımları ekrana getiren TRT 2, bu ay her akşam farklı bir filmi izleyicinin beğenisine sunacak.

Eylül ayı boyunca orijinal dillerinde yayınlanacak filmler ise şöyle:

1 Eylül "Çekirge" (Malakh)

2 Eylül "Bir Son Duygusu" (The Sense of An Ending)

3 Eylül "Maşuk'un Nefesi"

4 Eylül "Hugo"

5 Eylül "Ninni" (Cinco Lobitos)

6 Eylül "Kurt ve Aslan" (Le Loup et le Lion)

7 Eylül "Göçebeler Diyarı" (Nomadland)

8 Eylül "Takımada" (Archipelago)

9 Eylül "Kopuş" (Breaking)

10 Eylül "Çözümler Kitabı" (Le Livre des Solutions)

11 Eylül "Bir Düğün Elbisesi" (Lebassi Baraye Arossi)

12 Eylül "Lunana: Sınıftaki Yak" (Lunana)

13 Eylül "Togo"

14 Eylül "Kartal Eddie" (Eddie the Eagle)

15 Eylül "Jinnah"

16 Eylül "Erken Gelen Yaz" (Early Summer)

17 Eylül "Yollar" (Driveways)

18 Eylül "Akdeniz Ateşi" (Mediterranean Fever)

19 Eylül "Hesap Günü" (Yom el-Din)

20 Eylül "Kadın Önde Yürür" (Woman Walks Ahead)

21 Eylül "Bir Daha June" (June Again)

22 Eylül "Üniversitede İkinci Yılım" (Sale Dovom Daneshkadeh Man)

23 Eylül "Yol Türküsü" (Pather Panchali)

24 Eylül "Yenilmez" (Aparajito)

25 Eylül "Apu'nun Dünyası" (Apur Sansar)

26 Eylül "Yaşamın Kıyısında" (Manchester by the Sea)

27 Eylül "Üstad ve Komutan: Dünyanın Uzak Ucu" (Master and Commander: The Far Side of the World)

28 Eylül "Çocuk ve Balıkçıl" (The Boy and the Heron)

29 Eylül "Minari"

30 Eylül "Kalandar Soğuğu"

