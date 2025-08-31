Dolar
41.14
Euro
48.07
Altın
3,448.21
ETH/USDT
4,464.30
BTC/USDT
108,854.00
BIST 100
11,288.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail ablukasını kırmak için yaklaşık 50 ülkenin katılımıyla oluşturulan “Küresel Sumud Filosu”nun aktivistleri, Gazze’ye hareketi öncesinde Barselona’da basın toplantısı düzenleniyor. TEKNOFEST Mavi Vatan, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda son gün etkinlikleriyle devam ediyor.
logo
Kültür, Portre

Türk sinemasının usta yönetmeni Aram Gülyüz

Alfred Hitchcock, Blake Edwards ve Woody Allen gibi yönetmenleri örnek alan usta yönetmen Gülyüz, 140'ın üzerinde yapıma imza attı.

Hilal Uştuk  | 31.08.2025 - Güncelleme : 31.08.2025
Türk sinemasının usta yönetmeni Aram Gülyüz

İstanbul

Kariyeri boyunca 140'tan fazla filme imza atan, yönetmen, yapımcı ve senarist Aram Gülyüz, vefatının 7'nci yılında anılıyor.

Yeşilçam sinemasının önemli isimlerinden Gülyüz, İstanbul Şişli'de 13 Nisan 1931'de dünyaya geldi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Usta yönetmen, lise eğitiminden sonra İngiltere'ye giderek, 70 ülkede faaliyet gösteren Electric and Musical Industries (EMI) adlı müzik şirketinin temsilciliğinde 4 yıl televizyon eğitimi aldı.

Kore'de askerlik ve tercümanlık yaparken tanıştığı yönetmen Halit Refiğ'in tavsiyesiyle 1958'de Metro Film'i kurarak sinemaya adım atan Gülyüz, ilk olarak Türk-Alman ortak yapımı, Carl Möhner'in yönettiği "İstanbul Macerası" filminin yapımcılığını üstlendi.

Filmde Sadri Alışık, Orhan Günşiray ve Öztürk Serengil'in yanı sıra yabancı oyuncular Eva Palmer ve Bianca Breneca rol aldı.

İlk kez 1960'ta yönetmenliğe soyundu

Aram Gülyüz, kendisinin senaryosunu yazıp yapımcılığını üstlendiği "Sensiz Yıllar" sinema filmiyle 1960'ta ilk kez yönetmen koltuğuna oturdu.

"Aşk ve Yumruk" filmini 1961'de seyirciyle buluşturan usta yönetmen, Öztürk Serengil, Çolpan İlhan, İsmail Dümbüllü ile Suzan Avcı'nın başrollerinde oynadığı ve "en önemli filmim" dediği "Temem Bilakis"i 1963'te çekti.

Kariyerinde Alfred Hitchcock, Blake Edwards, Billy Wilder ve Woody Allen'ı örnek alan Gülyüz, kendine özel çekim teknikleriyle Türk sinemasına farklı bir boyut kazandırdı.

Sesli çekime geçen ilk isim oldu

Türk sinemasında ilk defa dublajı bırakıp sesli çekim yapmaya başlayan Gülyüz, ayrıca Türker İnanoğlu'nun yapımcısı olduğu komedi türündeki çok sayıda televizyon dizisinin de yönetmenliğini üstlendi.

Meslek hayatı boyunca 28 filmin senaryosunu yazan Gülyüz, 1965'te 15 film çekerek Türk sinemasında bir yılda en çok film çeken yönetmen ünvanını aldı.

"Ayşecik" serisinin bazı filmleriyle "Uğurlugiller", "Yasemince" ve "Tatlı Kaçıklar"ın da aralarında olduğu 140'ın üzerinde film ve dizinin yönetmenliğini üstlenen Gülyüz, son olarak 2014'te başrollerini Gürgen Öz, Seda Bakan ve Ersel Şibil'in paylaştığı "Zaman Makinesi 1973" filmini izleyiciyle buluşturdu.

Gülyüz, 2017'de İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 37. İstanbul Film Festivali'nde "Sinema Onur Ödülü"ne layık görüldü.

Yaşamını sinemaya adayan başarılı sinemacı, 1 Eylül 2018'de hayatını kaybetti. Gülyüz'ün cenazesi, isteği üzerine sade bir törenle Şişli'deki Ermeni Mezarlığı'na defnedildi.

Gülyüz'ün yönetmenliğini üstlendiği yapımlardan bazıları şöyle:

"Anneler Günü, Sevgili Babam, Zaman Makinesi 1973, Otel Divane, Ağlamak Yok, Aşk Beklemez, Zeynep, Utanmaz Adam, Evlat, Şen Kahkahalar, Yasemince, Bir Demet Kahkaha, Tatlı Kaçıklar, Cümbüş Sokak, Sevdiğim Adam, Yaşamak, Uğurlugiller, Süper Damat, Püf Noktası, Karmakarışık, Kadersiz Kullar, Hoşgeldin Ramazan, Afrodit, Melek Yüzlü Cani, Günahsız Yetim, Babalar da Ağlar, Aşkın Kanunu Yoktur, Uyanıklar Dünyası, Oğlum İçin, Kader Yolcuları, Alçaklar Cehenneme Gider, Ayşecik Bahar Çiçeği, Ret Kit, Ömercik Babasının Oğlu, Kahraman Delikanlı, Ayşecik/Fakir Kızın Romanı, Ayşecik Yuvanın Bekçileri, Ana Kalbi, Galatalı Mustafa, Gariban, Sevdalı Kabadayı, Sokakların Kanunu, Temem Bilakis, Aşk ve Yumruk, Sensiz Yıllar."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İnternette çocuklar için zararlı 2 bin 704 dijital içeriğe müdahale edildi
Siber suçlarla mücadele kapsamında 198 şüpheli yakalandı
Antalya'da başına poşet geçen keçinin sürüsünü korkuttuğu anlar izleyenleri güldürdü
Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek
Yeni adli yıl yarın başlayacak

Benzer haberler

Türk sinemasının usta yönetmeni Aram Gülyüz

Türk sinemasının usta yönetmeni Aram Gülyüz

Tiyatro ve sinema sanatçısı Anta Toros tedavi gördüğü Bodrum'da vefat etti

"Suçüstü" New York'un karanlık sokaklarında hayatta kalma mücadelesini beyaz perdeye taşıyor

"Pırıl: Saklı Robotlar" 29 Ekim'de sinemaseverlerle buluşacak

"Pırıl: Saklı Robotlar" 29 Ekim'de sinemaseverlerle buluşacak
Siirt'te köylerdeki aileler yıldızların altında sinema ile buluşturuluyor

Siirt'te köylerdeki aileler yıldızların altında sinema ile buluşturuluyor
Dünyada bu hafta bir dizi etkinlik sanatseverlerle buluşacak

Dünyada bu hafta bir dizi etkinlik sanatseverlerle buluşacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet