Gündem

İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerinden emekli öğretmen Akılotu, memleketi Elazığ'a döndü

İsrail'in, Gazze'ye doğru yaklaşan Küresel Sumud Filosu'na saldırarak alıkoyduğu aktivistlerden emekli öğretmen Sinan Akılotu, memleketi Elazığ'a geldi.

İsmail Şen  | 09.10.2025 - Güncelleme : 09.10.2025
İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerinden emekli öğretmen Akılotu, memleketi Elazığ'a döndü Fotoğraf: İsmail Şen/AA

Elazığ

İstanbul'dan hava yolu ile kente ulaşan Akılotu'nu, Elazığ Havalimanı'nda Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Akın, ailesi, yakınları ve vatandaşlar karşıladı.

Ellerinde Filistin bayraklarıyla kendisini karşılayan yakınlarına sarılan Akılotu, basın mensuplarına, hem İstanbul'da hem de Elazığ'da insanların kendilerine gösterdiği teveccühün Gazze'ye olan sevginin bir tezahürü olduğu belirtti.

Tunus'tan Gazze'ye doğru yola çıktıklarını ancak İsrail'in kendilerini alıkoyması nedeniyle Gazze'ye ulaşamamanın burukluğunu yaşadıklarını dile getiren Akılotu, şöyle devam etti:

"Allah sizden razı olsun. Cenab-ı Hak attığımız adımları, yaptığımız duaları, inşallah katında kabul buyurup, bir gün buradaki heyecanın, Gazze'deki ablukanın kırıldığı günlerde, Gazze'nin imarı için olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Kaç gün oldu bilmiyorum ama yaklaşık 37-38 gündür, geçirdiğimiz her dakikada Elazığ halkının her bir bireyinin duasının arkamızda olduğunu bilerek, o şuurla yol aldık ama unutulmaması gereken bir süreç şu, şu anda Gazze'de ambargo kırılmadı devam ediyor, zulüm devam ediyor, şu anda konuştuğumuz anda bile bomba yağmaya devam ediyor ve bizim yapmamız gereken çok şey var."

Akın da Filistinlilerin büyük zulüm altında olduğunu, kadın, çocuk, bebek demeden tüm insan haklarını çiğneyerek İsrail'in büyük bir zulüm yürüttüğünü vurguladı.

Küresel Sumud Filosu'nun bir feryat olduğunu anlatan Akın, "Tüm dünya milletleri ayağa kalktı. Hristiyan olsun, antisiyonist Yahudiler olsun, Müslümanlar olsun birçok milletten birçok vicdan sahibi çünkü insanın yaratılışında hak ve adalet var. Her şey aslına rücu eder. Bu anlamda dünya milletleri ayağa kalktı." ifadelerini kullandı.

