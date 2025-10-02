Dolar
Kültür

Paul Thomas Anderson'ın yönettiği "Savaş Üstüne Savaş" vizyona giriyor

Paul Thomas Anderson'ın yönettiği "Savaş Üstüne Savaş" filminde, başrolleri Leonardo DiCaprio, Benicio Del Toro ve Sean Penn paylaşıyor.

Özlem Limon  | 02.10.2025 - Güncelleme : 02.10.2025
Paul Thomas Anderson'ın yönettiği "Savaş Üstüne Savaş" vizyona giriyor

İstanbul

Sinema salonlarında bu hafta dramdan aksiyona, korku ve gerilimden animasyona 8 film vizyona girecek.

Animasyon türündeki "Gabby'nin Hayal Evi" dizisinin film uyarlaması "Gabby'nin Hayal Evi: Film", Gabby'nin büyükannesi Gigi ile "Kedi Francisco" adlı şehirde çıktığı yolculuğu konu alıyor.

"Savaş Üstüne Savaş"

Paul Thomas Anderson'ın yönettiği "Savaş Üstüne Savaş" filminde, başrolleri Leonardo DiCaprio, Benicio Del Toro ve Sean Penn paylaşıyor.

Film, yıllar önce, kendi örgütlerini bitirmeye ant içmiş bir devlet görevlisinin, eski devrimci Bob'un kızının peşine düşmesini ve sonrasında Bob'un eski yoldaşlarıyla kızını kurtarmaya çalışmasını anlatıyor.

"Aşk ve Yemek"

Romantik komedi türündeki "Aşk ve Yemek", Adana'dan göç etmek durumunda kalan kebapçı bir ailenin, yolculuk sırasında kendilerini hiç beklenmedik şekilde Tokat'ta bulmasıyla yaşananları işliyor.

"Cesur Kirpi"

Caroline Origer'ın yönetmenliğini üstlendiği animasyon film "Cesur Kirpi", gerçek aile olmanın yolunun, yalanlarla değil, dostluk ve sevgiyle atılan adımlardan geçtiğini hayalperest kirpi Holly üzerinden izleyiciye sunuyor.

"Tehlikeli Hayvanlar"

Korku ve gerilim türündeki "Tehlikeli Hayvanlar"ın yönetmenliğini Sean Byrne üstlendi. Filmin oyuncuları arasında Hassie Harrison, Jai Courtney ve Josh Heuston yer alıyor.

Filmin konusu özetle şöyle:

"Zeki ve özgür ruhlu sörfçü Zephyr, köpekbalıkları konusunda saplantılı bir seri katil tarafından kaçırılır ve esir tutulur. Katil, köpekbalıklarını beslemeye yönelik ritüelini gerçekleştirmeden önce Zephyr'in kaçış yolunu bulması gerekir."

"Dağlardan Başka Tanık Yok"

Dram türündeki "Dağlardan Başka Tanık Yok", Helin karakterinin kültürel kimliğini, dilini ve geçmişini arayışa çıkması ve beklenmedik gerçeklerle yüzleşmesini inceliyor.

Kurtuluş Baştimar'ın yönettiği yapımda, Ruken Demirtaş, Sabri Varol ve Sema Çidik rol aldı.

"Sahra"

Enes Bilal Taşçı'nın yönetmenliğini üstlendiği "Sahra", farklı dinlere mensup oldukları için kavuşamayan iki aşığın nesilleri etkileyen hikayesini işliyor.

"Avatar: Suyun Yolu"

Yönetmenliğini James Cameron'ın üstlendiği "Avatar: Suyun Yolu" yeniden vizyona giriyor.

Gişe rekortmeni "Avatar"ın 13 yıl sonra gelen devam filmi olan yapım, "Pandora" gezegeninde Na'vi halkına dahil olup Neytiri ile bir aile kuran Jake Sully'nin, tanıdık bir düşmanın yeniden gezegenlerine tehdit oluşturması sonrası Na'vi halkıyla verdiği mücadeleyi anlatıyor.

