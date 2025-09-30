Dolar
Kültür

TRT 2'de ekim ayında her akşam farklı bir film izleyiciyle buluşacak

Edebiyattan tarihe, resimden tiyatroya, müzikten felsefeye birçok alanda yapımları izleyiciyle buluşturan TRT 2'de, ekim ayında her akşam farklı bir film ekrana gelecek.

Özlem Limon  | 30.09.2025 - Güncelleme : 30.09.2025
TRT 2'de ekim ayında her akşam farklı bir film izleyiciyle buluşacak

İstanbul

TRT'den yapılan açıklamaya göre, ekim ayı boyunca orijinal dillerinde yayımlanacak filmler şöyle:

1 Ekim "Muhafızlar" (Les Gardiennes)

2 Ekim "Tokyo'da Günbatımı" (Tokyo Twilight)

3 Ekim "Himalaya-Bir Şefin Çocukluğu" (Himalaya-L'enfance D'un Chef)

4 Ekim "Keşke Kış Uykusuna Yatabilsem" (If Only I Could Hibernate)

5 Ekim "Gökteki Kale" (Castle in the Sky)

6 Ekim "Notting Hill'deki Pastane" (Love Sarah)

7 Ekim "Gelen Palto" (Oversized Coat)

8 Ekim "Bir Tutam Karanfil"

9 Ekim "Armonika" (Saz Dahani)

10 Ekim "Uçuş Planı" (Flightplan)

11 Ekim "Kızım" (Menina)

12 Ekim "Keman Öğretmeni" (Tudo Que Aprendemos Juntos)

13 Ekim "Beynimdeki Yangın" (Brain on Fire)

14 Ekim "Mr. Holmes ve Müthiş Sırrı" (Mr. Holmes)

15 Ekim "Aşkın Gözü" (Radiance)

16 Ekim "Benim Mutlu Ailem" (Chemi Bednieri Ojakhi)

17 Ekim "Huysuz Kitapçı Fikry'nin İnanılmaz Hikayesi" (The Storied Life of A. J. Fikry)

18 Ekim "Umutsuz Saatler" (Lakewood)

19 Ekim "Hayatımın Maçı" (The Greatest Game Ever Played)

20 Ekim "Ülkem İçin" (For My Country)

21 Ekim "Plazaların Gölgesinde" (Plaza Catedral)

22 Ekim "Gölgeler İçinde"

23 Ekim "En Şiddetli Sene (A Most Violent Year)"

24 Ekim "Küçük Ülke (Petit Pays)"

25 Ekim "Cennetin Yanındaki Köy (The Village Next to Paradise)"

26 Ekim "Katwe Kraliçesi" (Queen of Katwe)

27 Ekim "Günaydın" (Good Morning)

28 Ekim "Albatros"

29 Ekim "Dans Et Benimle" (Jahan, Ba Man Beraghs)

30 Ekim "Şapel" (The Chapel)

31 Ekim "Zeytin Ağaçları Altında" (Zire Da)

