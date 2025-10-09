Dolar
Gündem

İsrail'in Gazze'ye giden insani yardım filolarına yönelik saldırılarına dair TBMM kararı Resmi Gazete'de

İsrail'in Gazze'ye giden insani yardım filolarına yönelik saldırılarına dair TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Semih Erdoğdu  | 09.10.2025 - Güncelleme : 09.10.2025
İsrail'in Gazze'ye giden insani yardım filolarına yönelik saldırılarına dair TBMM kararı Resmi Gazete'de

Ankara

Resmi Gazete'de yer alan TBMM kararında, uzun zamandır İsrail'in acımasız ablukası altında yaşamak zorunda bırakılan ve iki yıldır soykırımcı Netanyahu hükümetinin katliamlarına maruz kalan Gazze'nin, aylardır açlık ve kıtlıkla da mücadele ettiği kaydedildi.

Bu zalimlik karşısında Gazze halkına insani yardım ulaştırmak, hukuksuz İsrail ablukasını kırmak ve Gazze'de yaşanan soykırıma dikkati çekmek amacıyla 44 ülkeden yüzlerce aktivist ve 50'den fazla gemiyle yola çıkan "Küresel Sumud Filosu"nun, insanlık cephesinin güçlü sesi olduğu belirtilen kararda, şu ifadelere yer verildi:

"İsrail, işlemekte olduğu soykırım ve diğer savaş suçlarına bir yenisini ekleyerek sivil ve barışçıl bir teşebbüs olan Sumud Filosu'na uluslararası sularda saldırmış, Gazze halkına insani yardım ulaştırılmasına engel olmuş, uluslararası hukuku bir kez daha fütursuzca çiğnemiştir. Uluslararası kamuoyunun tepkisine rağmen katil Netanyahu ve çetesi şimdi de Özgürlük Filosu Koalisyonu'na saldırıda bulunmuştur. Denizli Milletvekili Sayın Sema Silkin Ün, Bursa Milletvekili Sayın Mehmet Atmaca ve Hatay Milletvekili Sayın Necmettin Çalışkan'ın da aralarında yer aldığı ve toplamda 21 vatandaşımızın bulunduğu Vicdan Gemisi'ne bugün yapılan saldırı bilinmelidir ki aslında TBMM'ye de yapılan alçakça bir saldırıdır. Bu vesileyle Özgürlük Filosu Koalisyonu'nda yer alan tüm Filistin dostlarını bu cesur ve insani davranışlarından dolayı tebrik ediyoruz."

Kararda, İsrail'in, fütursuz saldırganlığı ile insanlık vicdanının tahammül sınırlarını ve haddini çoktan aştığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"İsrail'i, milletvekillerimiz dahil vatandaşlarımızın hiçbir şekilde kötü muamele görmemeleri, alıkonulmuş vatandaşlarımızın derhal serbest bırakılmaları ve en kısa sürede ülkemize ulaşmaları gerektiği konusunda en sert şekilde uyarıyoruz. Tüm siyasi partilerimiz ve milletvekillerimizle Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak üç değerli milletvekilimizin, alıkonulan vatandaşlarımızın ve Gazze halkına insani yardım ulaştırmak için yola çıkan tüm kahramanların yanında olduğumuzu ifade ediyoruz.

Ayrıca başta milletvekillerimiz olmak üzere Sumud ve Özgürlük filolarının mensuplarına karşı İsrail işgal güçlerince işlenen tüm suçların uluslararası mahkemelerde hesabının sorulmasının öncüsü ve ısrarlı takipçisi olacağız. İsrail'in Filistin halkına uyguladığı işgal, ilhak ve imha politikalarının son bulması, Gazze halkının kesintisiz ve kapsamlı insani yardıma erişmesi ve İsrail'in işlediği insanlık suçlarının hesabını vermesi için tüm parlamentolara ve uluslararası parlamenter asamblelere birlikte tutum alma ve seslerini yükseltme çağrısında bulunuyoruz. İnanıyoruz ki zalim İsrail yönetiminin insanlık vicdanını yaralayan bu alçak saldırıları karşısında uluslararası kamuoyu her geçen gün çok daha güçlü tepkiler vermeye devam edecek, özgür ve egemen Filistin'in önündeki tüm engeller en kısa sürede aşılacaktır. Bu çerçevede, bu bildirinin oylanarak kabul edilmesi ve alınan kararın Resmi Gazete'de yayımlanması hususu Genel Kurulun 08.10.2025 tarihli 4'üncü birleşiminde kabul edilmiştir."

