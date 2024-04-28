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Kültür

Rock grubu Cairokee İstanbul'da konser verdi

Mısırlı rock müzik grubu Cairokee, Ora Arena Bayrampaşa'da hayranlarıyla buluştu.

Özlem Limon  | 28.04.2024 - Güncelleme : 28.04.2024
Rock grubu Cairokee İstanbul'da konser verdi Fotoğraf: Erhan Elaldı/AA

İstanbul

Organizatör Muhannad Mahfouz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cairokee'nin Türkiye'de ilk konserini verdiğini söyledi.

Cairokee'nin dünyada tanınan bir grup olduğunu Mahfouz, "Grup, dünyada çeşitli konserler yapmasına rağmen Türkiye'de hiç konser vermemişti. Arap dünyasında ve Türk dünyasında sevilen bir grup. Bu sebeple Türkiye'yi seçtik." dedi.

Mahfouz, yaklaşık iki ay konser organizasyonu için çalıştıklarını ifade ederek, "Grup Türkiye'ye gelmekten çok mutlu. Daha sonra Avrupa turuna çıkacaklar." diye konuştu.

Konser sonrasında Gazze'ye bağışlanmak için açık artırmaya çıkan tablo 1000 ABD dolarına satıldı.

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