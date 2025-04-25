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Kültür

OneRepublic'in vokalisti Ryan Tedder, Türk hayranlarına video mesaj gönderdi

Yeni albümleri "Artificial Paradise"ın turnesi kapsamında İstanbul'da konser verecek ABD'li pop rock grubu OneRepublic'in vokalisti Ryan Tedder, Türk hayranlarına video mesaj gönderdi.

Fatih Türkyılmaz  | 25.04.2025 - Güncelleme : 25.04.2025
OneRepublic'in vokalisti Ryan Tedder, Türk hayranlarına video mesaj gönderdi

İstanbul

Beşiktaş Kültür Merkezinden (BKM) yapılan açıklamaya göre, grup, BKM'nin 30. yılında açık hava konserlerinin açılışını yapacak.

Tedder, yayınladığı videoda şu ifadelere yer verdi:

"Merhaba Türkiye, ben OneRepublic'ten Ryan Tedder. Yeniden İstanbul'a gelmek için sabırsızlanıyoruz. Dünyadaki en sevdiğim şehirlerden biri. Her seferinde İstanbul'da harika zaman geçiriyoruz. Bu sefer klasik hit şarkılarımızın yanı sıra yeni albümümüzden de bazı şarkılar seslendireceğiz. Gerçekten geliyoruz ve bu sefer çok heyecanlıyız. Açıkhava konserlerinde açılışı biz yapıyoruz. 30 Nisan'da Maximum Uniq Açıkhava'da görüşmek üzere."

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Colorado'da 2002'de kurulan grup, şarkıcı, söz yazarı ve baş vokalist Ryan Tedder, gitarist Zach Filkins ve Drew Brown, klavyeci Brian Willett, basçı ve çellist Brent Kutzle ve davulcu Eddie Fisher'dan oluşuyor.

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