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Kültür

Edirneli sanatçı Kaşıkçı Yunanistan'da sahne aldı

Edirneli müzisyen ve akademisyen Evrim Kaşıkçı, Yunanistan'ın Taşoz (Thassos) Adası'nda düzenlenen konserde eserlerini seslendirdi.

Cihan Demirci  | 03.06.2025 - Güncelleme : 03.06.2025
Edirneli sanatçı Kaşıkçı Yunanistan'da sahne aldı

Edirne

Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, Doğu Makedonya Konservatuvarı ve Minimax Band ev sahipliğinde gerçekleştirilen konser Türk-Yunan kültürel işbirliğinin güzel bir örneği oldu.

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Trakya Üniversitesi Radyosu Genel Yayın Yönetmeni, akademisyen ve akordeon sanatçısı Dr. Kaşıkçı konserin özel konuğu olarak sahne aldı.

Türkçe ve Yunanca eserler seslendiren sanatçı müziğin iki ülke halklarını bir araya getiren evrensel gücünü bir kez daha ortaya koydu.

Konserde bir konuşma yapan Kaşıkçı, müziğin sınır tanımadığını ve kalpten kalbe ulaştığını belirterek, konserde yalnızca şarkılar söylemediklerini iki halk arasındaki dostluk, barış ve kültürel bağını hep birlikte yeniden dillendirdiklerini kaydetti.

Konsere Türkiye Cumhuriyeti Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal, eşi ve müzikseverler katıldı.

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