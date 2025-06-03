İstanbul Dijital Sanat Festivali 11-15 Haziran'da yapılacak
Teknolojinin dönüştürücü gücüyle sanatın ilham verici dünyasını buluşturan İstanbul Dijital Sanat Festivali (IDAF), 11-15 Haziran'da sanatseverlerle buluşacak.
İstanbul
Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin ana sponsorluğunda gerçekleşecek festival, Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) beşinci kez kapılarını açacak.
"Bağlanıyor" temasıyla düzenlenecek festivalde, panellerden atölyelere, çocuk tiyatrolarından dijital sahne performanslarına kadar birçok farklı etkinlik gerçekleşecek.
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Festivalin konser sunuculuğunu bir robot üstlenecek ve bu robot teknolojinin sanattaki ifade biçimlerini nasıl dönüştürebileceğine dair etkileyici bir örnek sunacak.
Yalnızca dijital sanat eserlerine odaklanan Türkiye’deki ilk festival, yerli ve yabancı pek çok sanatçıyı da bir araya getirecek.
Festival, sanatı teknolojiyle buluşturarak izleyicilere farklı bir deneyim sunmayı amaçlıyor.
Türk Telekom interaktif sanat çalışmasına imza atacak
Dijital sanatın sınırlarını zorlayan birçok özel deneyime ev sahipliği yapacak Türk Telekom, katılımcıların vücut ısı verilerinden yola çıkarak oluşturulan interaktif bir sanat çalışmasına da imza atacak. Her bireyin fiziksel varlığını görsel bir esere dönüştüren bu deneyimde, festival alanına giren ziyaretçilerin ısı haritaları alınarak, kendi termal izlerinin sanatsal yansımasıyla buluşması sağlanacak.
Festivalde AKM dış alanındaki LED ekranda dijital sahne performansları ve DJ performansları sergilenecek.
Lounge alanı, ziyaretçilerle sanatçıların buluşma noktası olacak. Festival süresince Türk Telekom müşterileri için özel küratör eşliğinde geziler düzenlenecek.
Üç yıldır festivale sponsor olan Türk Telekom, etkinlik aracılığıyla sanat ve teknolojiyi bir araya getirerek kültür-sanat alanındaki dijitalleşmeyi destekliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.