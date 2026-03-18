"13. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali" Haldun Dormen anısına düzenlenecek

Almanya'nın Frankfurt kentinde gerçekleştirilecek "13. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali", 3-9 Haziran'da Gallus Theater'da tiyatroseverlerle buluşacak.

Özlem Limon  | 18.03.2026 - Güncelleme : 18.03.2026
İstanbul

"Haldun Dormen Anma Gecesi" ile 3 Haziran'da başlayacak festival, Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden Haldun Dormen'e ithaf edilecek.

Tiyatro Frankfurt e.V. tarafından organize edilen etkinlik, Türk tiyatrosunun önemli isimlerini Avrupa'daki izleyiciyle bir araya getirirken, Türkiye ile Almanya arasında kültürel etkileşimi güçlendiren önemli bir platform olma özelliği taşıyor.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün katkı sunduğu festivalde, İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından biri çocuk oyunu olmak üzere "Kırmızı Küre", "Ebedi Barış" ve "Küçük Bir İş İçin Yaşlı Bir Palyaço Aranıyor" adlı yapımlar sahnelenecek.

Söyleşi ve atölyeler de yapılacak

Festivalde Türkiye'nin önemli tiyatro kurumları ve özel tiyatroların oyunları izleyiciyle buluşacak.

Oyuncu, yönetmen, yazar ve tiyatro insanlarını Frankfurt'ta tiyatroseverlerle bir araya getirecek festivalde, ayrıca söyleşi, panel ve atölye çalışmaları da düzenlenecek.

Etkinliklere Tamer Levent, Ayşenil Şamlıoğlu, Işıl Kasapoğlu ve Prof. Dr. Senem Cevher ile Burcu Uygur katılacak.

Türkçe sahnelenecek oyunlar, Almanca üst yazıyla (surtitle) izleyiciye sunulacak.

Festival Başkanı ve Tiyatro Frankfurt Genel Sanat Yönetmeni Kamil Kellecioğlu, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bugün dünya savaşların, ekonomik krizlerin ve belirsizliklerin içinden geçiyor. Böyle zamanlarda sanat bir lüks değil, bir ihtiyaçtır. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali, 13 yıldır yalnızca oyunların sahnelendiği bir alan değil, insanların birbirini anladığı, kültürlerin buluştuğu bir köprü haline geldi. Haldun abi bizim için sadece bir sanatçı değil, bir yoldu, bir duruştu. Onun açtığı yolda yürümek ve bu ışığı yaşatmak bizim için büyük sorumluluktur. Bu festivalle yalnızca sahne kurmuyoruz, bir bağ, bir hafıza ve bir gelecek inşa ediyoruz."

"Bu festivalin kalıcı etki yaratacağına inanıyorum"

Festivalin Türkiye Koordinatörü Hannan Aslan, festivalin yaklaşık bir yıl süren yoğun emeğin sonucunda ortaya çıktığını belirterek, "Yalnızca bir organizasyon değil, güçlü bir sanatsal yolculuk. Bu festivalin kalıcı etki yaratacağına inanıyorum." ifadelerine yer verdi.

Onursal başkanlığını Tamer Levent ve Ayşenil Şamlıoğlu'nun üstlendiği festivalin küratörlüğünü Zafer Algöz yapacak.

Festivalde 4 Haziran'da "Kırmızı Küre" ve "Burda Olan Burda Kalır", 5 Haziran'da "Ebedi Barış", 6 Haziran'da "Palyaço Aranıyor", 7 Haziran'da "Seni Seviyorum İyi ki Ayrılmışız" ve "Çelebisiz Evliya", 8-9 Haziran'da ise "Bulaşıkçılar" oyunu sahnelenecek.

Katılacak isimler arasında Tamer Levent, Ayşenil Şamlıoğlu, Hakan Altıner, Zafer Algöz, Can Yılmaz, Şebnem Sönmez, Özge Özpirinçci, Ahsen Eroğlu, Melis İşiten, Şahin Irmak, Tolga Tekin, Cüneyt Mete, Turan Günay, Alp Ünsal, Doruk Nalbantoğlu, Fatih Topçuoğlu, Murat Yatman, Yavuz Topçuoğlu, Ester Çiğdem Aygün, Anne Cansın Işık, Demet Ergün, Özen Çağla Akın, Yasemin Taş, Adem Yıldırım, Ferhat Işıktaş, Prof. Dr. Senem Cevher ve Evliya Aykan da yer alıyor.

Festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türkiye Cumhuriyeti Frankfurt Başkonsolosu N. İlknur Akdevelioğlu, Hessen Eyaleti Bilim ve Kültür Bakanlığı Devlet Sekreteri Christoph Degen ile Büyükşehir Belediye Meclis Başkanı ve Frankfurt Büyükşehir Belediye Başkanı Mike Josef'in himayelerinde gerçekleştirilecek.

Detaylı bilgiye Tiyatro Frankfurt'un sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden ulaşılabiliyor.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının yedinci duruşması sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şüheda 1915" Tiyatro Gösterimi'ni izledi
Meteorolojiden İstanbul ve çevre iller için fırtına uyarısı
Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri fırtına nedeniyle yarın yapılamayacak
Gelibolu'da "57. Alay ruhu" yeniden canlandı

Benzer haberler

"13. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali" Haldun Dormen anısına düzenlenecek

"13. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali" Haldun Dormen anısına düzenlenecek

Frankofon Film Festivali sinemaseverlerle buluştu

