Türk F-16'ları Baltık semalarında 7/24 alarm görevinde olacak

[1/50] Türk Hava Kuvvetleri, NATO'nun "Hava Polisliği" görevine, Estonya'daki Amari Hava Üssü'nde konuşlanacak 181. Jet Filo Komutanlığı (Pars Filo) ile bir kez daha katkı sunacak. Anadolu Ajansı (AA) ekibi, NATO'nun Baltık Hava Polisliği görevi kapsamında Estonya'da konuşlanacak 5 F-16 savaş uçağı ile 76 personelin son hazırlıklarını Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görüntüledi.

[2/50] Türk Hava Kuvvetleri, NATO'nun "Hava Polisliği" görevine, Estonya'daki Amari Hava Üssü'nde konuşlanacak 181. Jet Filo Komutanlığı (Pars Filo) ile bir kez daha katkı sunacak. Anadolu Ajansı (AA) ekibi, NATO'nun Baltık Hava Polisliği görevi kapsamında Estonya'da konuşlanacak 5 F-16 savaş uçağı ile 76 personelin son hazırlıklarını Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görüntüledi.

[3/50] Türk Hava Kuvvetleri, NATO'nun "Hava Polisliği" görevine, Estonya'daki Amari Hava Üssü'nde konuşlanacak 181. Jet Filo Komutanlığı (Pars Filo) ile bir kez daha katkı sunacak. Anadolu Ajansı (AA) ekibi, NATO'nun Baltık Hava Polisliği görevi kapsamında Estonya'da konuşlanacak 5 F-16 savaş uçağı ile 76 personelin son hazırlıklarını Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görüntüledi.

[4/50] Türk Hava Kuvvetleri, NATO'nun "Hava Polisliği" görevine, Estonya'daki Amari Hava Üssü'nde konuşlanacak 181. Jet Filo Komutanlığı (Pars Filo) ile bir kez daha katkı sunacak. Anadolu Ajansı (AA) ekibi, NATO'nun Baltık Hava Polisliği görevi kapsamında Estonya'da konuşlanacak 5 F-16 savaş uçağı ile 76 personelin son hazırlıklarını Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görüntüledi.

[5/50] Türk Hava Kuvvetleri, NATO'nun "Hava Polisliği" görevine, Estonya'daki Amari Hava Üssü'nde konuşlanacak 181. Jet Filo Komutanlığı (Pars Filo) ile bir kez daha katkı sunacak. Anadolu Ajansı (AA) ekibi, NATO'nun Baltık Hava Polisliği görevi kapsamında Estonya'da konuşlanacak 5 F-16 savaş uçağı ile 76 personelin son hazırlıklarını Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görüntüledi.

[6/50] Türk Hava Kuvvetleri, NATO'nun "Hava Polisliği" görevine, Estonya'daki Amari Hava Üssü'nde konuşlanacak 181. Jet Filo Komutanlığı (Pars Filo) ile bir kez daha katkı sunacak. Anadolu Ajansı (AA) ekibi, NATO'nun Baltık Hava Polisliği görevi kapsamında Estonya'da konuşlanacak 5 F-16 savaş uçağı ile 76 personelin son hazırlıklarını Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görüntüledi.

[7/50] Türk Hava Kuvvetleri, NATO'nun "Hava Polisliği" görevine, Estonya'daki Amari Hava Üssü'nde konuşlanacak 181. Jet Filo Komutanlığı (Pars Filo) ile bir kez daha katkı sunacak. Anadolu Ajansı (AA) ekibi, NATO'nun Baltık Hava Polisliği görevi kapsamında Estonya'da konuşlanacak 5 F-16 savaş uçağı ile 76 personelin son hazırlıklarını Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görüntüledi.

[8/50] Türk Hava Kuvvetleri, NATO'nun "Hava Polisliği" görevine, Estonya'daki Amari Hava Üssü'nde konuşlanacak 181. Jet Filo Komutanlığı (Pars Filo) ile bir kez daha katkı sunacak. Anadolu Ajansı (AA) ekibi, NATO'nun Baltık Hava Polisliği görevi kapsamında Estonya'da konuşlanacak 5 F-16 savaş uçağı ile 76 personelin son hazırlıklarını Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görüntüledi.

[9/50] Türk Hava Kuvvetleri, NATO'nun "Hava Polisliği" görevine, Estonya'daki Amari Hava Üssü'nde konuşlanacak 181. Jet Filo Komutanlığı (Pars Filo) ile bir kez daha katkı sunacak. Anadolu Ajansı (AA) ekibi, NATO'nun Baltık Hava Polisliği görevi kapsamında Estonya'da konuşlanacak 5 F-16 savaş uçağı ile 76 personelin son hazırlıklarını Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görüntüledi.

[10/50] Türk Hava Kuvvetleri, NATO'nun "Hava Polisliği" görevine, Estonya'daki Amari Hava Üssü'nde konuşlanacak 181. Jet Filo Komutanlığı (Pars Filo) ile bir kez daha katkı sunacak. Anadolu Ajansı (AA) ekibi, NATO'nun Baltık Hava Polisliği görevi kapsamında Estonya'da konuşlanacak 5 F-16 savaş uçağı ile 76 personelin son hazırlıklarını Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görüntüledi.

[11/50] Türk Hava Kuvvetleri, NATO'nun "Hava Polisliği" görevine, Estonya'daki Amari Hava Üssü'nde konuşlanacak 181. Jet Filo Komutanlığı (Pars Filo) ile bir kez daha katkı sunacak. Anadolu Ajansı (AA) ekibi, NATO'nun Baltık Hava Polisliği görevi kapsamında Estonya'da konuşlanacak 5 F-16 savaş uçağı ile 76 personelin son hazırlıklarını Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görüntüledi.

[12/50] Türk Hava Kuvvetleri, NATO'nun "Hava Polisliği" görevine, Estonya'daki Amari Hava Üssü'nde konuşlanacak 181. Jet Filo Komutanlığı (Pars Filo) ile bir kez daha katkı sunacak. Anadolu Ajansı (AA) ekibi, NATO'nun Baltık Hava Polisliği görevi kapsamında Estonya'da konuşlanacak 5 F-16 savaş uçağı ile 76 personelin son hazırlıklarını Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görüntüledi.

[13/50] Türk Hava Kuvvetleri, NATO'nun "Hava Polisliği" görevine, Estonya'daki Amari Hava Üssü'nde konuşlanacak 181. Jet Filo Komutanlığı (Pars Filo) ile bir kez daha katkı sunacak. Anadolu Ajansı (AA) ekibi, NATO'nun Baltık Hava Polisliği görevi kapsamında Estonya'da konuşlanacak 5 F-16 savaş uçağı ile 76 personelin son hazırlıklarını Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görüntüledi.

[14/50] Türk Hava Kuvvetleri, NATO'nun "Hava Polisliği" görevine, Estonya'daki Amari Hava Üssü'nde konuşlanacak 181. Jet Filo Komutanlığı (Pars Filo) ile bir kez daha katkı sunacak. Anadolu Ajansı (AA) ekibi, NATO'nun Baltık Hava Polisliği görevi kapsamında Estonya'da konuşlanacak 5 F-16 savaş uçağı ile 76 personelin son hazırlıklarını Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görüntüledi.

[15/50] Türk Hava Kuvvetleri, NATO'nun "Hava Polisliği" görevine, Estonya'daki Amari Hava Üssü'nde konuşlanacak 181. Jet Filo Komutanlığı (Pars Filo) ile bir kez daha katkı sunacak. Anadolu Ajansı (AA) ekibi, NATO'nun Baltık Hava Polisliği görevi kapsamında Estonya'da konuşlanacak 5 F-16 savaş uçağı ile 76 personelin son hazırlıklarını Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görüntüledi.

[16/50] Türk Hava Kuvvetleri, NATO'nun "Hava Polisliği" görevine, Estonya'daki Amari Hava Üssü'nde konuşlanacak 181. Jet Filo Komutanlığı (Pars Filo) ile bir kez daha katkı sunacak. Anadolu Ajansı (AA) ekibi, NATO'nun Baltık Hava Polisliği görevi kapsamında Estonya'da konuşlanacak 5 F-16 savaş uçağı ile 76 personelin son hazırlıklarını Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görüntüledi.

[17/50] Türk Hava Kuvvetleri, NATO'nun "Hava Polisliği" görevine, Estonya'daki Amari Hava Üssü'nde konuşlanacak 181. Jet Filo Komutanlığı (Pars Filo) ile bir kez daha katkı sunacak. Anadolu Ajansı (AA) ekibi, NATO'nun Baltık Hava Polisliği görevi kapsamında Estonya'da konuşlanacak 5 F-16 savaş uçağı ile 76 personelin son hazırlıklarını Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görüntüledi.

[18/50] Türk Hava Kuvvetleri, NATO'nun "Hava Polisliği" görevine, Estonya'daki Amari Hava Üssü'nde konuşlanacak 181. Jet Filo Komutanlığı (Pars Filo) ile bir kez daha katkı sunacak. Anadolu Ajansı (AA) ekibi, NATO'nun Baltık Hava Polisliği görevi kapsamında Estonya'da konuşlanacak 5 F-16 savaş uçağı ile 76 personelin son hazırlıklarını Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görüntüledi.

[19/50] Türk Hava Kuvvetleri, NATO'nun "Hava Polisliği" görevine, Estonya'daki Amari Hava Üssü'nde konuşlanacak 181. Jet Filo Komutanlığı (Pars Filo) ile bir kez daha katkı sunacak. Anadolu Ajansı (AA) ekibi, NATO'nun Baltık Hava Polisliği görevi kapsamında Estonya'da konuşlanacak 5 F-16 savaş uçağı ile 76 personelin son hazırlıklarını Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görüntüledi.

[20/50] Türk Hava Kuvvetleri, NATO'nun "Hava Polisliği" görevine, Estonya'daki Amari Hava Üssü'nde konuşlanacak 181. Jet Filo Komutanlığı (Pars Filo) ile bir kez daha katkı sunacak. Anadolu Ajansı (AA) ekibi, NATO'nun Baltık Hava Polisliği görevi kapsamında Estonya'da konuşlanacak 5 F-16 savaş uçağı ile 76 personelin son hazırlıklarını Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görüntüledi.

[21/50] Türk Hava Kuvvetleri, NATO'nun "Hava Polisliği" görevine, Estonya'daki Amari Hava Üssü'nde konuşlanacak 181. Jet Filo Komutanlığı (Pars Filo) ile bir kez daha katkı sunacak. Anadolu Ajansı (AA) ekibi, NATO'nun Baltık Hava Polisliği görevi kapsamında Estonya'da konuşlanacak 5 F-16 savaş uçağı ile 76 personelin son hazırlıklarını Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görüntüledi.

[22/50] Türk Hava Kuvvetleri, NATO'nun "Hava Polisliği" görevine, Estonya'daki Amari Hava Üssü'nde konuşlanacak 181. Jet Filo Komutanlığı (Pars Filo) ile bir kez daha katkı sunacak. Anadolu Ajansı (AA) ekibi, NATO'nun Baltık Hava Polisliği görevi kapsamında Estonya'da konuşlanacak 5 F-16 savaş uçağı ile 76 personelin son hazırlıklarını Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görüntüledi.

[23/50] Türk Hava Kuvvetleri, NATO'nun "Hava Polisliği" görevine, Estonya'daki Amari Hava Üssü'nde konuşlanacak 181. Jet Filo Komutanlığı (Pars Filo) ile bir kez daha katkı sunacak. Anadolu Ajansı (AA) ekibi, NATO'nun Baltık Hava Polisliği görevi kapsamında Estonya'da konuşlanacak 5 F-16 savaş uçağı ile 76 personelin son hazırlıklarını Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görüntüledi.

[24/50] Türk Hava Kuvvetleri, NATO'nun "Hava Polisliği" görevine, Estonya'daki Amari Hava Üssü'nde konuşlanacak 181. Jet Filo Komutanlığı (Pars Filo) ile bir kez daha katkı sunacak. Anadolu Ajansı (AA) ekibi, NATO'nun Baltık Hava Polisliği görevi kapsamında Estonya'da konuşlanacak 5 F-16 savaş uçağı ile 76 personelin son hazırlıklarını Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görüntüledi. Pars Filo Komutanı Hava Pilot Yarbay Özdemir, AA muhabirine görev hakkında bilgi verdi.

[25/50] Türk Hava Kuvvetleri, NATO'nun "Hava Polisliği" görevine, Estonya'daki Amari Hava Üssü'nde konuşlanacak 181. Jet Filo Komutanlığı (Pars Filo) ile bir kez daha katkı sunacak. Anadolu Ajansı (AA) ekibi, NATO'nun Baltık Hava Polisliği görevi kapsamında Estonya'da konuşlanacak 5 F-16 savaş uçağı ile 76 personelin son hazırlıklarını Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görüntüledi. Pilot Üsteğmen Özmen, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

[26/50] Türk Hava Kuvvetleri, NATO'nun "Hava Polisliği" görevine, Estonya'daki Amari Hava Üssü'nde konuşlanacak 181. Jet Filo Komutanlığı (Pars Filo) ile bir kez daha katkı sunacak. Anadolu Ajansı (AA) ekibi, NATO'nun Baltık Hava Polisliği görevi kapsamında Estonya'da konuşlanacak 5 F-16 savaş uçağı ile 76 personelin son hazırlıklarını Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görüntüledi.

[27/50] Türk Hava Kuvvetleri, NATO'nun "Hava Polisliği" görevine, Estonya'daki Amari Hava Üssü'nde konuşlanacak 181. Jet Filo Komutanlığı (Pars Filo) ile bir kez daha katkı sunacak. Anadolu Ajansı (AA) ekibi, NATO'nun Baltık Hava Polisliği görevi kapsamında Estonya'da konuşlanacak 5 F-16 savaş uçağı ile 76 personelin son hazırlıklarını Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görüntüledi.

[28/50] Türk Hava Kuvvetleri, NATO'nun "Hava Polisliği" görevine, Estonya'daki Amari Hava Üssü'nde konuşlanacak 181. Jet Filo Komutanlığı (Pars Filo) ile bir kez daha katkı sunacak. Anadolu Ajansı (AA) ekibi, NATO'nun Baltık Hava Polisliği görevi kapsamında Estonya'da konuşlanacak 5 F-16 savaş uçağı ile 76 personelin son hazırlıklarını Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görüntüledi.

[29/50] Türk Hava Kuvvetleri, NATO'nun "Hava Polisliği" görevine, Estonya'daki Amari Hava Üssü'nde konuşlanacak 181. Jet Filo Komutanlığı (Pars Filo) ile bir kez daha katkı sunacak. Anadolu Ajansı (AA) ekibi, NATO'nun Baltık Hava Polisliği görevi kapsamında Estonya'da konuşlanacak 5 F-16 savaş uçağı ile 76 personelin son hazırlıklarını Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görüntüledi.

[30/50] Türk Hava Kuvvetleri, NATO'nun "Hava Polisliği" görevine, Estonya'daki Amari Hava Üssü'nde konuşlanacak 181. Jet Filo Komutanlığı (Pars Filo) ile bir kez daha katkı sunacak. Anadolu Ajansı (AA) ekibi, NATO'nun Baltık Hava Polisliği görevi kapsamında Estonya'da konuşlanacak 5 F-16 savaş uçağı ile 76 personelin son hazırlıklarını Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görüntüledi.

[31/50] Türk Hava Kuvvetleri, NATO'nun "Hava Polisliği" görevine, Estonya'daki Amari Hava Üssü'nde konuşlanacak 181. Jet Filo Komutanlığı (Pars Filo) ile bir kez daha katkı sunacak. Anadolu Ajansı (AA) ekibi, NATO'nun Baltık Hava Polisliği görevi kapsamında Estonya'da konuşlanacak 5 F-16 savaş uçağı ile 76 personelin son hazırlıklarını Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görüntüledi.

[32/50] Türk Hava Kuvvetleri, NATO'nun "Hava Polisliği" görevine, Estonya'daki Amari Hava Üssü'nde konuşlanacak 181. Jet Filo Komutanlığı (Pars Filo) ile bir kez daha katkı sunacak. Anadolu Ajansı (AA) ekibi, NATO'nun Baltık Hava Polisliği görevi kapsamında Estonya'da konuşlanacak 5 F-16 savaş uçağı ile 76 personelin son hazırlıklarını Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görüntüledi.

[33/50] Türk Hava Kuvvetleri, NATO'nun "Hava Polisliği" görevine, Estonya'daki Amari Hava Üssü'nde konuşlanacak 181. Jet Filo Komutanlığı (Pars Filo) ile bir kez daha katkı sunacak. Anadolu Ajansı (AA) ekibi, NATO'nun Baltık Hava Polisliği görevi kapsamında Estonya'da konuşlanacak 5 F-16 savaş uçağı ile 76 personelin son hazırlıklarını Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görüntüledi.

[34/50] Türk Hava Kuvvetleri, NATO'nun "Hava Polisliği" görevine, Estonya'daki Amari Hava Üssü'nde konuşlanacak 181. Jet Filo Komutanlığı (Pars Filo) ile bir kez daha katkı sunacak. Anadolu Ajansı (AA) ekibi, NATO'nun Baltık Hava Polisliği görevi kapsamında Estonya'da konuşlanacak 5 F-16 savaş uçağı ile 76 personelin son hazırlıklarını Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görüntüledi.

[35/50] Türk Hava Kuvvetleri, NATO'nun "Hava Polisliği" görevine, Estonya'daki Amari Hava Üssü'nde konuşlanacak 181. Jet Filo Komutanlığı (Pars Filo) ile bir kez daha katkı sunacak. Anadolu Ajansı (AA) ekibi, NATO'nun Baltık Hava Polisliği görevi kapsamında Estonya'da konuşlanacak 5 F-16 savaş uçağı ile 76 personelin son hazırlıklarını Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görüntüledi.

[36/50] Türk Hava Kuvvetleri, NATO'nun "Hava Polisliği" görevine, Estonya'daki Amari Hava Üssü'nde konuşlanacak 181. Jet Filo Komutanlığı (Pars Filo) ile bir kez daha katkı sunacak. Anadolu Ajansı (AA) ekibi, NATO'nun Baltık Hava Polisliği görevi kapsamında Estonya'da konuşlanacak 5 F-16 savaş uçağı ile 76 personelin son hazırlıklarını Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görüntüledi.

[37/50] Türk Hava Kuvvetleri, NATO'nun "Hava Polisliği" görevine, Estonya'daki Amari Hava Üssü'nde konuşlanacak 181. Jet Filo Komutanlığı (Pars Filo) ile bir kez daha katkı sunacak. Anadolu Ajansı (AA) ekibi, NATO'nun Baltık Hava Polisliği görevi kapsamında Estonya'da konuşlanacak 5 F-16 savaş uçağı ile 76 personelin son hazırlıklarını Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görüntüledi.

[38/50] Türk Hava Kuvvetleri, NATO'nun "Hava Polisliği" görevine, Estonya'daki Amari Hava Üssü'nde konuşlanacak 181. Jet Filo Komutanlığı (Pars Filo) ile bir kez daha katkı sunacak. Anadolu Ajansı (AA) ekibi, NATO'nun Baltık Hava Polisliği görevi kapsamında Estonya'da konuşlanacak 5 F-16 savaş uçağı ile 76 personelin son hazırlıklarını Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görüntüledi.

[39/50] Türk Hava Kuvvetleri, NATO'nun "Hava Polisliği" görevine, Estonya'daki Amari Hava Üssü'nde konuşlanacak 181. Jet Filo Komutanlığı (Pars Filo) ile bir kez daha katkı sunacak. Anadolu Ajansı (AA) ekibi, NATO'nun Baltık Hava Polisliği görevi kapsamında Estonya'da konuşlanacak 5 F-16 savaş uçağı ile 76 personelin son hazırlıklarını Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görüntüledi.

[40/50] Türk Hava Kuvvetleri, NATO'nun "Hava Polisliği" görevine, Estonya'daki Amari Hava Üssü'nde konuşlanacak 181. Jet Filo Komutanlığı (Pars Filo) ile bir kez daha katkı sunacak. Anadolu Ajansı (AA) ekibi, NATO'nun Baltık Hava Polisliği görevi kapsamında Estonya'da konuşlanacak 5 F-16 savaş uçağı ile 76 personelin son hazırlıklarını Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görüntüledi.

[41/50] Türk Hava Kuvvetleri, NATO'nun "Hava Polisliği" görevine, Estonya'daki Amari Hava Üssü'nde konuşlanacak 181. Jet Filo Komutanlığı (Pars Filo) ile bir kez daha katkı sunacak. Anadolu Ajansı (AA) ekibi, NATO'nun Baltık Hava Polisliği görevi kapsamında Estonya'da konuşlanacak 5 F-16 savaş uçağı ile 76 personelin son hazırlıklarını Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görüntüledi.

[42/50] Türk Hava Kuvvetleri, NATO'nun "Hava Polisliği" görevine, Estonya'daki Amari Hava Üssü'nde konuşlanacak 181. Jet Filo Komutanlığı (Pars Filo) ile bir kez daha katkı sunacak. Anadolu Ajansı (AA) ekibi, NATO'nun Baltık Hava Polisliği görevi kapsamında Estonya'da konuşlanacak 5 F-16 savaş uçağı ile 76 personelin son hazırlıklarını Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görüntüledi.

[43/50] Türk Hava Kuvvetleri, NATO'nun "Hava Polisliği" görevine, Estonya'daki Amari Hava Üssü'nde konuşlanacak 181. Jet Filo Komutanlığı (Pars Filo) ile bir kez daha katkı sunacak. Anadolu Ajansı (AA) ekibi, NATO'nun Baltık Hava Polisliği görevi kapsamında Estonya'da konuşlanacak 5 F-16 savaş uçağı ile 76 personelin son hazırlıklarını Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görüntüledi.

[44/50] Türk Hava Kuvvetleri, NATO'nun "Hava Polisliği" görevine, Estonya'daki Amari Hava Üssü'nde konuşlanacak 181. Jet Filo Komutanlığı (Pars Filo) ile bir kez daha katkı sunacak. Anadolu Ajansı (AA) ekibi, NATO'nun Baltık Hava Polisliği görevi kapsamında Estonya'da konuşlanacak 5 F-16 savaş uçağı ile 76 personelin son hazırlıklarını Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görüntüledi.

[45/50] Türk Hava Kuvvetleri, NATO'nun "Hava Polisliği" görevine, Estonya'daki Amari Hava Üssü'nde konuşlanacak 181. Jet Filo Komutanlığı (Pars Filo) ile bir kez daha katkı sunacak. Anadolu Ajansı (AA) ekibi, NATO'nun Baltık Hava Polisliği görevi kapsamında Estonya'da konuşlanacak 5 F-16 savaş uçağı ile 76 personelin son hazırlıklarını Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görüntüledi.

[46/50] Türk Hava Kuvvetleri, NATO'nun "Hava Polisliği" görevine, Estonya'daki Amari Hava Üssü'nde konuşlanacak 181. Jet Filo Komutanlığı (Pars Filo) ile bir kez daha katkı sunacak. Anadolu Ajansı (AA) ekibi, NATO'nun Baltık Hava Polisliği görevi kapsamında Estonya'da konuşlanacak 5 F-16 savaş uçağı ile 76 personelin son hazırlıklarını Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görüntüledi.

[47/50] Türk Hava Kuvvetleri, NATO'nun "Hava Polisliği" görevine, Estonya'daki Amari Hava Üssü'nde konuşlanacak 181. Jet Filo Komutanlığı (Pars Filo) ile bir kez daha katkı sunacak. Anadolu Ajansı (AA) ekibi, NATO'nun Baltık Hava Polisliği görevi kapsamında Estonya'da konuşlanacak 5 F-16 savaş uçağı ile 76 personelin son hazırlıklarını Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görüntüledi.

[48/50] Türk Hava Kuvvetleri, NATO'nun "Hava Polisliği" görevine, Estonya'daki Amari Hava Üssü'nde konuşlanacak 181. Jet Filo Komutanlığı (Pars Filo) ile bir kez daha katkı sunacak. Anadolu Ajansı (AA) ekibi, NATO'nun Baltık Hava Polisliği görevi kapsamında Estonya'da konuşlanacak 5 F-16 savaş uçağı ile 76 personelin son hazırlıklarını Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görüntüledi.

[49/50] Türk Hava Kuvvetleri, NATO'nun "Hava Polisliği" görevine, Estonya'daki Amari Hava Üssü'nde konuşlanacak 181. Jet Filo Komutanlığı (Pars Filo) ile bir kez daha katkı sunacak. Anadolu Ajansı (AA) ekibi, NATO'nun Baltık Hava Polisliği görevi kapsamında Estonya'da konuşlanacak 5 F-16 savaş uçağı ile 76 personelin son hazırlıklarını Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görüntüledi.

[50/50] Türk Hava Kuvvetleri, NATO'nun "Hava Polisliği" görevine, Estonya'daki Amari Hava Üssü'nde konuşlanacak 181. Jet Filo Komutanlığı (Pars Filo) ile bir kez daha katkı sunacak. Anadolu Ajansı (AA) ekibi, NATO'nun Baltık Hava Polisliği görevi kapsamında Estonya'da konuşlanacak 5 F-16 savaş uçağı ile 76 personelin son hazırlıklarını Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görüntüledi.