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Kültür

Devlet sanatçısı piyanist Gülsin Onay, mayısta 5 şehirde konser verecek

Devlet sanatçısı piyanist Gülsin Onay, Avusturya ve Almanya'da gerçekleştirdiği turnenin ardından Türkiye'deki dinleyicileriyle yeniden buluşacak.

Özlem Limon  | 30.04.2025 - Güncelleme : 30.04.2025
Devlet sanatçısı piyanist Gülsin Onay, mayısta 5 şehirde konser verecek

İstanbul

Onay, mayıs ayı boyunca Ankara, Bursa, İzmir, Van ve İstanbul'da konserler verecek.

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Turne kapsamında sanatçı, 2-4 Mayıs'ta 2025 IPPA Uluslararası Piyano Yarışması Türkiye Kategorisi'nin açılış konserinde sahne alacak. Ankara Bilkent Konser Salonu'nda 2 Mayıs'ta gerçekleştirilecek yarışmanın gala konserinde, Onay'ın yanı sıra Gökhan Aybulus, Oliver Jia, Belinda Chen Yokuş ve Jiyuan Grace Zhang dinleyici karşısına çıkacak.

İzmir'de 7-11 Mayıs'ta düzenlenecek İzmir Sanat ve Antika Fuarı (İAAF İzmir), Gülsin Onay konseriyle açılacak.

Anneler Günü'nde Onay'a, keman sanatçısı oğlu eşlik edecek

Sanatçı, 9 Mayıs'ta Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Orhangazi Salonu'nda Bursa Nilüfer Oda Orkestrası eşliğinde konser verecek.

Anneler Günü'ne özel Van'da düzenlenecek konserde de Onay'a, keman sanatçısı oğlu Erkin Onay eşlik edecek. "Bir anne, bir oğul, bir sahne" temalı konser, 11 Mayıs'ta Tariria Kültür, Sanat ve Gastronomi Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Gülsin Onay, 23-25 Mayıs'ta İzmir'de düzenlenecek ADS Gülsin Onay Piyano Festivali ve Yarışması kapsamında dinleyicilerle buluşacak. Festivalin jüri kadrosunda Onay'ın yanı sıra Sontraud Speidel, Antonio Di Cristofano, İris Şentürker ve Aras Deniz Sipahi bulunuyor. Onay ayrıca, festival kapsamında 24 Mayıs'ta İzmir Konak Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) Erkin Onay ile piyano ve keman resitali verecek.

Sanatçı, 25 Mayıs'ta da İzmir AKM'de İlber Ortaylı ile "Tarih Notalara Dokununca" başlıklı özel etkinlikte sahne alacak. Onay, programını 31 Mayıs'ta İstanbul'da Grand Pera Emek Sahnesi'nde vereceği özel solo resitaliyle noktalayacak.

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