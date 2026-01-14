Dolar
Kültür

Piyanist Gülsin Onay, 2026'nın ilk ayında Türkiye ve Avrupa arasında müzik köprüsü kuracak

Ünlü piyanist Onay "Gerçekten de dünya ölçütlerinde yarışabilecek güçte ve birikimde çok değerli gençlerimiz var. Onlarla hem çok gurur duyuyorum hem elimden geldiği kadar onlarla çalışmayı, onlara destek olmayı kendime görev olarak görüyorum" dedi.

Asya Setinay Karagül  | 14.01.2026 - Güncelleme : 14.01.2026
Piyanist Gülsin Onay, 2026'nın ilk ayında Türkiye ve Avrupa arasında müzik köprüsü kuracak Fotoğraf: Asya Setinay Karagül/AA

İstanbul

Ocak ayı boyunca Türkiye ve Avrupa'da birçok konser verecek Devlet sanatçısı ve dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay, müzisyen bir ailede başlayan ve "harika çocuk" olarak zirveye taşınan kariyerinin temel taşlarını AA muhabirine anlattı.

Sanatçı, hocası Ahmed Adnan Saygun'un eserlerini 83 ülkede seslendirerek evrensel bir köprü kurduğunu belirtti.

"O ilk konserdeki alkışlar beni çok mutlu etmişti"

Müzisyen bir ailede büyümenin kariyerindeki belirleyiciliğine değinen Onay, sanatın kendisi için doğal bir yaşam biçimi olduğunu vurguladı.

Onay, ilk konserini 6 yaşında verdiğinin altını çizerek, "Ben gelen misafirlere çalmayı severdim. 'Siz gelin, ben size çalarım.' derdim. O anda onlara güzel bir şey hissettirdiğimi de biliyordum ve bu beni çok mutlu ediyordu. Radyodaki ilk konsere gelen misafir sayısı bayağı yüksek olmuştu tabii. Onun daha önemli olduğunu hissettim. Çok sayıda insanın alkışı da farklı oluyor. O ilk konserdeki alkışlar da beni çok mutlu etmişti, çok hoşuma gitmişti." diye konuştu.

"Beethoven keman-piyano sonatlarını, daha bebekken ninni gibi dinleyerek uyudum"

"Harika çocuk" olarak "Üstün Yetenekli Çocuklar Kanunu" ile Paris'e gittiğini söyleyen Onay, eğitim sürecinin hızlı ve disiplinli olduğunu kaydetti.

Sanatçı, Paris Konservatuvarı'ndaki eğitim sürecine ilişkin, "Sınıfları adeta beşer beşer atlayarak çok çabuk bitirdim." ifadesini kullandı.

Eğitimdeki başarısını aile mirasıyla harmanlayan Onay, ailesindeki çok kültürlü yapıya dikkati çekerek, "Annem Stuttgart Konservatuvarından mezun olduğu için o da her iki kültürü çok iyi içselleştirmişti diyebilirim. Klasik müziğin çok güzel örneklerini, Mozart keman-piyano sonatlarını, Beethoven keman-piyano sonatlarını daha bebekken ninni gibi dinleyerek uyudum." diye konuştu.

"Müziğimizin Anadolu'dan gelen gücünü evrensel hale getiriyor"

Ahmed Adnan Saygun'un eserlerini dünyada en çok seslendiren piyanistlerden biri olan Onay, bugüne kadar 83 ülkede Saygun'un konçertolarını seslendirdiğine işaret etti.

Sanatçı, Saygun'un eserlerindeki evrenselliğe dikkati çekerek, şunları aktardı:

"(Ahmed Adnan Saygun) Büyük bir besteci. Aynı zamanda müziğimizin Anadolu'dan gelen gücünü evrensel hale getiriyor. Konçertolarını çok farklı orkestralarla çaldım. (Dinleyenler) Hem yeni bir şey keşfediyor hem de sanki eskiden dinlemişler gibi yakınlık kurabiliyorlar. Bu çok önemli. Yurt dışındaki dinleyici, Çaykovski veya Rahmaninov eserinden sonra gösterdiği coşkuyu aynı şekilde Saygun'dan sonra da gösteriyor. Bu çok değerli ve müziğinin ne kadar evrensel ve etkileyici olduğunun bir kanıtı."

"Gülsin Onay Piyano Festivali ve Yarışması" ile yeni nesille bağ kurduğunu anlatan usta sanatçı, "Genç piyanistlerle çok gurur duyuyorum. Yeni nesil sanatçılarda büyük bir heves, büyük bir yetenek var. Gerçekten de dünya ölçütlerinde yarışabilecek güçte, anlayışta ve birikimde çok değerli gençlerimiz var. Onlarla hem çok gurur duyuyorum hem de elimden geldiği kadar onlarla çalışmayı, onlara destek olmayı kendime görev olarak görüyorum." görüşlerini paylaştı.

Ocak 2026'da İstanbul'dan Tallinn'e kültür yolculuğu

Türkiye ve Avrupa'da gerçekleşecek yoğun konser programıyla 2026 senesine başladığının altını çizen Onay, turne kapsamında İstanbul'dan Tallinn'e çeşitli şehirlerde müzikseverlerle buluşacağını söyledi.

Sanatçı, yarın Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası ile aynı sahneyi paylaşacak. Şef Orhun Orhon yönetiminde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek konserde Onay, Wolfgang Amadeus Mozart'ın dünyaca ünlü "21. Piyano Konçertosu" eserini yorumlayacak.

Ocak ayının ikinci yarısında rotayı Avrupa'ya çeviren Onay, UNESCO miras listesindeki Tallinn'e konuk olacak. Gülsin Onay, 21-22 Ocak'ta Müzik Akademisinin davetlisi olarak gideceği şehirde hem masterclass (ustalık sınıfı) düzenleyecek hem de bir resital verecek. Başarılı sanatçı, konserde Mozart'tan Franz Peter Schubert'e, Ahmed Adnan Saygun'dan Frederic Chopin'e, klasik müziğin ünlü isimlerinin eserlerine yer verecek.

Ocak ayı programının final durağı ise İtalya olacak. Sanatçı, 24 Ocak'ta ünlü İtalyan piyanist Arturo Benedetti Michelangeli adına düzenlenen yarışmalarla tanınan ve köklü bir piyano kültürüne sahip Monza şehrinde konser verecek.

