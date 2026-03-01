Dolar
43.92
Euro
51.90
Altın
5,279.84
ETH/USDT
1,992.60
BTC/USDT
66,431.00
BIST 100
13,717.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail - İran arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Doha'dan yayındayız
logo
Kültür

İzmir hafta boyunca sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak

İzmir'de 2-8 Mart'ta tiyatro, opera, bale, konser ve söyleşilerden oluşan kültür sanat programı sanatseverlerle buluşacak.

Hüseyin Bağış  | 01.03.2026 - Güncelleme : 01.03.2026
İzmir hafta boyunca sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak

İzmir

İzmir Devlet Opera ve Balesi, Elhamra Sahnesi'nde 2 Mart'ta "İlkbahar Melodileri" konserini, 4 Mart'ta "Hoffmann'ın Masallarından Bölümler" operasını sahneleyecek.

Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde 3 Mart'ta "Don Kişot" balesi, 5-7 Mart'ta "Figaro'nun Düğünü" operası, 8 Mart'ta ise "Dünya Kadınlar Günü" konseri izleyiciyle buluşacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İzmir Devlet Tiyatrosu hafta boyunca farklı sahnelerde oyunlarını izleyicilerle buluşturacak. Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde "Rembetiko Efsanesi", "Nihayet Makamı" ve "Orfin'in Müzik Kutusu", Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi'nde "Kaçaklar" ile Urla Atatürk Kültür Merkezi'nde "Yuko" izlenebilecek.

İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Rakım Elkutlu Salonu'nda 5 Mart'ta "Klasiklerimiz Mupayyer Takımı" konserini verecek.

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) 6 Mart'ta şef Jesko Sirvend yönetiminde, solist Denizcan Eren eşliğinde konser gerçekleştirecek.

İKSF'de söyleşi ve atölyeler

İzmir Kültür Sanat Fabrikası (İKSF) da hafta boyunca çeşitli söyleşi ve atölyelere ev sahipliği yapacak.

Dr. Sevgin Karacaoğlu tarafından "Farkındalık, bilinçdışının ifadesi ve iyileşme alanı olarak sanat" söyleşisi ile psikolog Ayşegül Şener Çevikayak'ın "Çevik düşünmenin psikolojisi" atölyesi 2 Mart'ta düzenlenecek.

Prof. Dr. Gürcan Polat'ın "Belevi mezar anıtı kimin için yapıldı?" söyleşisi 3 Mart'ta, Prof. Dr. Gürbüz Aktaş'ın "Dans ve hareket terapisi" atölyesi 4 Mart'ta gerçekleştirilecek.

Gülçin Bedi'nin "Stres ve başa çıkma yolları" söyleşisi ile Rosey Birgül Sisley'in "İlkbahar çiçekleri sulu boya" atölyesi 5 Mart'ta yapılacak.

İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu tarafından 5 Mart'ta "Yeşilay Haftası" müze konseri verilecek.

Prof. Dr. Yasemin Polat'ın "Antik metinlerde savaş, esaret ve kadın" söyleşisi ile Liane Linda Bencuya ve Müge Yorgancıoğlu'nun "Sanatta kadın olmak" söyleşisi 6 Mart gerçekleştirilecek.

İKSF'de "Kadın sanatçılardan kadim sanatlar" sergisi 8-15 Mart'ta ziyaret edilebilecek.

AASSM'de konserler

AASSM'de piyanist Dengin Ceyhan 3 Mart saat 20.00'de "Piyanonun Kadınları" konserini verecek.

Aynı sanat merkezinde İzmir Oda Orkestrası 4 Mart saat 20.00'de şef Reinhard Goebel yönetiminde Barok ve Klasik dönem eserlerini seslendirecek, yazar Ahmet Ümit'in "Zeus: Unutulmuş Bir Tanrının Öfkesi" adlı anlatımlı konseri 7 Mart saat 20.00'de gerçekleştirilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden "Hürmüz Boğazı" açıklaması
Yüzyılın Konut Projesi'nde bu hafta 71 bin 799 konutun daha hak sahibi belirlenecek
Bazı illerde kar ve soğuk hava etkili oluyor
Su tutmaya başlayan Karataş Gölü yeniden canlanıyor
Yazın kuruma noktasına gelen Bursa'nın tarımsal sulama barajları yeniden doluyor

Benzer haberler

İzmir hafta boyunca sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak

İzmir hafta boyunca sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak

"Külliye'de Ramazan" etkinliklerinde Ömer Karaoğlu ve Eşref Ziya konser verdi

Ramazan ayına özel hazırlanan mehter konseri AKM'de dinleyiciyle buluştu

Maher Zain, "Külliye'de Ramazan" etkinliklerinde konser verdi

Maher Zain, "Külliye'de Ramazan" etkinliklerinde konser verdi
"Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında MSB Mehteran Birliği Konseri düzenlendi

"Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında MSB Mehteran Birliği Konseri düzenlendi
"Romeo ve Juliet" balesi yeniden bu sezon sanatseverlerle buluşuyor

"Romeo ve Juliet" balesi yeniden bu sezon sanatseverlerle buluşuyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet