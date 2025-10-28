Dolar
Kültür

Pakistan'da "Fedakarlığın Yüzleri" sergisi açıldı

Pakistan Başbakanlığı ve Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliğinin himayelerinde, Yunus Emre Enstitüsü ile Pakistan Ulusal Arşiv Dairesi işbirliğiyle hazırlanan "Fedakarlığın Yüzleri" adlı serginin açılış töreni yapıldı.

Sercan İrkin, Muhammed Semih Uğurlu  | 28.10.2025 - Güncelleme : 28.10.2025
Pakistan'da "Fedakarlığın Yüzleri" sergisi açıldı Fotoğraf: Muhammed Semih Uğurlu/AA

İslamabad

Pakistan Ulusal Sanat Galerisi'ndeki (PNCA) serginin açılışına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Huzaifa Rehman, Pakistan Ulusal Meclisi Milletvekili Amna Batool ve Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu ile çok sayıda davetli katıldı.

Milletvekili Amna Batool, serginin açılışında yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki tarihi bağların önemini vurgulayarak, sergiye katılanlara teşekkür etti.

Devlet Bakanı Rehman ise iki ülke arasındaki dostluğun ve kardeşliğin nişanesi olarak Pakistan'da 28-31 Ekim tarihlerinde "Pak-Türk Dostluk Haftası" düzenlediklerini belirterek, Türkiye'ye verdikleri kıymetin çok farklı olduğunu dile getirdi.

Rehman, Kurtuluş Savaşı yıllarında Hilafet Hareketi'yle Güney Asya Müslümanlarının verdikleri mücadeleden ve yaptıkları fedakarlıklardan bahsetti.

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Neziroğlu da "Türkiye ve Pakistan kardeşliği çok özel, çok eşsiz bir kardeşliktir. Bu sergi, bu eşsizliğin bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Neziroğlu, sergide Birinci Dünya Savaşı sırasında Türkiye ve Pakistan'ın ortak kahramanlarının tanıtılması gerektiğini vurgulayarak, "Kardeşliğimizin çok güçlü, çok sağlam temelleri var. Tarihi, kültürel, dini, hatta dilsel temelleri var ve buna ek olarak ortak kahramanlarımız da var. Geçmişte birlikteydik. Bugün de Türkiye ve Pakistan olarak birlikteyiz. Gelecekte de her zaman birlikte olacağız." dedi.

