Dolar
31.12
Euro
33.77
Altın
2,027.31
ETH/USDT
3,153.30
BTC/USDT
53,301.00
BIST 100
9,334.13
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Kültür

Kırgız ressam, 70 bin çivi ve tel kullanarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın portresini yaptı

Kırgız ressam Azamat Janaliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 70. yaş günü nedeniyle 70 bin çivi ve tel kullanarak portre hazırladı.

Nazir Aliyev Tayfur  | 26.02.2024 - Güncelleme : 26.02.2024
Kırgız ressam, 70 bin çivi ve tel kullanarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın portresini yaptı Fotoğraf: Nazir Aliyev Tayfur - AA

Bişkek

Filografi sanatıyla 8 yıldır uğraşan 38 yaşındaki Azamat Janaliyev, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 70'inci yaş gününe özel eser hazırladığını söyledi.

Janaliyev, Erdoğan'ın özel portresini hazırlamak için yıllar önce karar aldığını belirterek, "Atölyemde 7 ayda 70 bin altın renkli çivi çakarak ve teller ile Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın portesini hazırladım." dedi.

Erdoğan'ın Türk dünyasının atası ve bir dünya lideri olduğunu düşündüğünü ifade eden Janaliyev, "Bu eserim tarih için ve bizim için bir miras olacaktır." diye konuştu.

150 kilogram ağırlığında, 3,3 metre yüksekliğinde

Janaliyev, filografi sanatını severek yaptığını ve 8 yılda 90'a yakın esere imza attığını kaydederek, "7 ayda 70 bin çivi çakarak ve uzunluğunu hesaplamadığım tel ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın portresini hazırladım. Bu dünya rekoru ve benim rekorum oldu." ifadelerini kullandı.

Portrede Türk bayrağı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür ve daha adil bir dünya mümkündür." sözlerine yer verdiğini aktaran Janaliyev, portrenin 150 kilogram ağırlığında, 3 metre 30 santimetre yüksekliğinde ve 1 metre 80 santimetre genişliğinde olduğunu söyledi.

Çalışmasının halkın birliğini ve bir liderin doğuşunu simgelediğini ifade eden Janaliyev, portreyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etmek istediğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MSB Harita Genel Müdürlüğü ile TÜBİTAK diri fay hatlarını araştıracak
Avcılar’da 5 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 19 kişi kurtarıldı
Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybedenler Ankara'da düzenlenen törende anıldı
TBMM Milli Savunma Komisyonu'ndan Kayseri'deki savunma sanayisi firmalarına ziyaret
YTB'nin "Soydaş Edebiyatı Destek Programı" başvuruları devam ediyor

Benzer haberler

Kırgız ressam, 70 bin çivi ve tel kullanarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın portresini yaptı

Kırgız ressam, 70 bin çivi ve tel kullanarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın portresini yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'nda tren kullandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz doğum günü kutlaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'da 5 yıl boşa geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'da 5 yıl boşa geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart Mahalli İdareler imtihanını başarıyla vererek 'Durmak yok, yola devam' diyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart Mahalli İdareler imtihanını başarıyla vererek 'Durmak yok, yola devam' diyeceğiz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet