Sıcakların etkili olduğu Ardahan'da su debisi düşen Kura Nehri'ni yosun kapladı
Ardahan'da hava sıcaklığının etkisiyle suyu azalan Kura Nehri'nde yoğun yosun oluştu, otlar boy verdi.
Ardahan
Son günlerde havaların sıcak seyrettiği kentteki bazı akarsuların su seviyesi düştü.
Şehir merkezinden geçen Kura Nehri'nin de suyu büyük ölçüde azaldı.
Nehrin birçok noktasında yoğun yosun oluştu.
Suların çekilmesiyle nehrin özellikle kale mevkisinde yosunların yanı sıra bir metreyi aşan otlar boy gösterdi.
