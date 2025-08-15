Dolar
40.90
Euro
47.92
Altın
3,336.55
ETH/USDT
4,526.50
BTC/USDT
117,707.00
BIST 100
10,877.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Sıcakların etkili olduğu Ardahan'da su debisi düşen Kura Nehri'ni yosun kapladı

Ardahan'da hava sıcaklığının etkisiyle suyu azalan Kura Nehri'nde yoğun yosun oluştu, otlar boy verdi.

Günay Nuh  | 15.08.2025 - Güncelleme : 15.08.2025
Sıcakların etkili olduğu Ardahan'da su debisi düşen Kura Nehri'ni yosun kapladı Fotoğraf: Günay Nuh/AA

Ardahan

Son günlerde havaların sıcak seyrettiği kentteki bazı akarsuların su seviyesi düştü.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Şehir merkezinden geçen Kura Nehri'nin de suyu büyük ölçüde azaldı.

Nehrin birçok noktasında yoğun yosun oluştu.

Suların çekilmesiyle nehrin özellikle kale mevkisinde yosunların yanı sıra bir metreyi aşan otlar boy gösterdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay'da sahipsiz köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı
Hafta sonu sıcaklıklar etkili olmaya devam edecek
Kapıkule'de gurbetçilerin dönüş yolculuğu sürüyor
Sıcakların etkili olduğu Ardahan'da su debisi düşen Kura Nehri'ni yosun kapladı
Balıkesir Sındırgı'daki depremde ağır hasar gören binalar kontrollü şekilde yıkılıyor

Benzer haberler

Sıcakların etkili olduğu Ardahan'da su debisi düşen Kura Nehri'ni yosun kapladı

Sıcakların etkili olduğu Ardahan'da su debisi düşen Kura Nehri'ni yosun kapladı

Sıcaklıklardaki 10 derecelik artış uyku kalitesini yüzde 20 düşürüyor

Girlevik Şelalesi bunaltıcı sıcaklarda doğal güzelliği ve serin havasıyla ziyaretçilere nefes aldırıyor

İsviçre'de yılın en sıcak gününün yaşandığı bildirildi

İsviçre'de yılın en sıcak gününün yaşandığı bildirildi
Gaziantep'te sıcak hava etkisini sürdürüyor

Gaziantep'te sıcak hava etkisini sürdürüyor
Hollanda genelinde sıcak hava uyarısı yapıldı

Hollanda genelinde sıcak hava uyarısı yapıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet