Yaşam

Çıldır Gölü'nde atlı kızak sezonu tamamlandı

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde bulunan Çıldır Gölü'nde, üzerindeki buz tabakasının yumuşamasıyla atlı kızak sezonu sona erdi.

Günay Nuh  | 27.03.2026 - Güncelleme : 27.03.2026
Çıldır Gölü'nde atlı kızak sezonu tamamlandı Fotoğraf: Günay Nuh/AA

Ardahan

Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli kış turizmi destinasyonları arasında yer alan, Ardahan ile Kars sınırındaki Çıldır Gölü, kış aylarında yüzeyinin tamamen donmasıyla cazibe merkezi oluyor. Çeşitli illerden bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler, atların çektiği kızaklara binerek göl üzerinde tur atıyor.

Gölde, üzerini kaplayan buz kırılarak yapılan "Eskimo usulü" balık avcılığı ve atlı kızak gezintileri, turistlere farklı deneyimler sunuyor.

Genellikle mart sonlarında havaların ısınmasıyla sezonun sona erdiği gölde, kıyı kesimlerde buzlar çözüldü, yüzeyde ıslaklıklar oluştu. Bu kapsamda gölde atlı kızak ve diğer faaliyetlere güvenlik nedeniyle son verildi.

Gölün Ardahan tarafındaki Akçakale köyü bölgesinde atlı kızakçılık yapan Kurtuluş Kılıç, AA muhabirine, bir sezonu daha sorunsuz kapatmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Atı "Destan"ın kışa kadar dinleneceğini belirten Kılıç, "Bugün son turumuzu yaptık. Artık atlı kızak sezonu bitti." dedi.

Gölün birkaç güne kadar üzerine çıkılmaz hale geleceğini anlatan Kılıç, "Tecrübeli balıkçı olduğumuz, burada buzun üzerine ne zaman çıkılmayacağını bildiğimiz için öyle bir karar aldık. Artık bir dahaki kışı bekleyeceğiz. Evet, Destan ile helalleştik. Şimdi Destan'ın 6-7 aylık bir yatış süreci başladı, dinlenecek. Kış sezonunda yeniden beraber güzel günlerde turistleri ağırlayacağız." diye konuştu.

